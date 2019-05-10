Немов принцеса: розкішна Наталя Водянова блищить в Нью-Йорку

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель представила черговий благодійний проект

Наталя Водянова та її цивільний чоловік Антуан Арно знову поринули у світське життя. Кілька днів тому в Нью-Йорку відбувся показ круїзної колекції Louis Vuitton Cruise 2020. Як відомо, Арно є спадкоємцем і одним з керівників компанії LVMH, що володіє багатьма люксовими брендами, у тому числі Louis Vuitton, Dior, Givenchy і багатьма іншими. Тому пара з'явилася туди не просто як глядачі.



Ще одна місія поїздки в Америку – відкриття чергового благодійного проекту супермоделі. Він називається Launches Charity Closets (дослівно "благодійні шафи") і запустився на Villageluxe. Всі гроші від придбання або оренди речей Водянової йдуть в її фонд.

Наталя Водянова на благодійній вечірці (фото: instagram.com/natasupernova)

"Наша місія полягає в тому, щоб допомогти побудувати інклюзивне суспільство, відкрите для людей з обмеженими можливостями та особливими потребами", – говорить Водянова, яка заснувала і жертвує незліченна кількість часу і енергії для Фонду "Оголені серця", – повідомили на сторінці проекту. – Орендуючи речі Наталії Водянової, ви допомагаєте повернути 100% її заробітку для дітей, які заслуговують на більше, ніж другий шанс – повноцінне життя".

З такої нагоди в Нью-Йорку пройшов урочистий вечір. Тут супермодель і філантроп представила дорогі предмети власного гардеробу, які пожертвувала на добру справу, і познайомила присутніх із суттю проекту. На івенті зібралися численні представники фешн-індустрії. Побувала на вечорі і давня подруга Наталі – голландська супермодель Даутцен Крус.

Наталя Водянова на благодійній вечірці в Нью-Йорку (фото: instagram.com/natasupernova)

Сама Наталя підготувалася до заходу дуже ретельно. Події, як правило, передувало відвідання кращих косметологів. Не менш серйозно поставилася вона до вибору вбрання. Знаменита красуня прийшла на івент в розкішному вечірньому образі в дусі Одрі Хепберн. Чорне атласне плаття від Alexander Terekhov з корсетом і пишною довгою спідницею вона доповнила бежевими босоніжках на низькому ходу з камінням René Caovilla. На шиї у моделі красувалося кольє, очі підкреслені легким серпанком, а волосся покладені в об'ємну зачіску. Образ вийшов по-справжньому казковим і стильним. Що відразу ж відзначили шанувальники Наталки.



"Господи, яка ж ви красива!", "Шикарна", "Лялька Барбі, в хорошому сенсі!", "Яка ви красуня! Скільки ніжності, тепла...", "Чудовий образ!", "Попелюшка", "Принцеса", "Смак і стиль буквально в кожній деталі", "Сама досконалість", "Красиве життя, як у казці!", – не втомлюються засипати коментарями Наталю фоловерів на її сторінці в Instagram, з якими вона завжди першими ділиться новинами

Нагадаємо, після прибуття в Нью-Йорк Наталя Водянова захопила романтичним постом з коханим - Антуаном Арно.

Також до цього 37-річна Водянова розкрила секрет молодості.