Сама пишнотіла модель світу повністю оголилася на камеру

Тесс важить 155 кілограмів і абсолютно не комплексує з цього приводу
33-річна американська модель plus size Тесс Холлідей вразила шанувальників відвертим фото - на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала знімок, на якому вона повністю оголена. При цьому разом з пишнотілою красунею позував її друг, музикант Бред Уолш - також без одягу.
На фото Тесс стоїть боком впівоберта до камери, а її партнер сидить біля її ніг, обіймаючи її за ногу і притулившись до стегна моделі.
"Коли дружба і віскі стають мистецтвом", - підписала публікацію Холлідей.
Фото: (instagram.com/tessholliday)
Підписникиприйшли в захват від нового знімка plus size красуні і в черговий раз захоплювалися відсутністю в неї будь-яких комплексів.
"Дуже гарно";
"Хотіла б я мати твою впевненість у собі. Ти красуня";
"Це абсолютно приголомшливо";
"Ти джерело натхнення і надаєш мені впевненості в собі. Велике спасибі, Тесс, красива леді з формами", - пишуть фолловери моделі.
Зазначимо, що Тесс важить 155 кілограмів і відома як найбільш повна модель в світі, проте саму дівчину це абсолютно не бентежить і вона нерідко знімається у вельми пікантних фотосесіях і пропагує любов до свого тіла.
Холлідей заміжня і виховує двох синів.
Нагадаємо, пишнотіла модель Тесс Холлідей вразила прозорим костюмом на Хеллоуїн. 155-кілограмова дівчина зображала сексапільний скелет.
Ми також писали, що пишнотіла модель Ешлі Грем засвітила апетитні форми в купальнику.
До речі, раніше американська модель формату plus size Ешлі Грем в образі сексапільної селянки знялася в досить незвичайній фотосесії для паризького Vogue.