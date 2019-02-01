Сама пишнотіла модель світу повністю оголилася на камеру

Фото: Тесс Холлідей (instagram.com/tessholliday)

Тесс важить 155 кілограмів і абсолютно не комплексує з цього приводу

33-річна американська модель plus size Тесс Холлідей вразила шанувальників відвертим фото - на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала знімок, на якому вона повністю оголена. При цьому разом з пишнотілою красунею позував її друг, музикант Бред Уолш - також без одягу.

На фото Тесс стоїть боком впівоберта до камери, а її партнер сидить біля її ніг, обіймаючи її за ногу і притулившись до стегна моделі.

"Коли дружба і віскі стають мистецтвом", - підписала публікацію Холлідей.

Фото: (instagram.com/tessholliday)

Підписникиприйшли в захват від нового знімка plus size красуні і в черговий раз захоплювалися відсутністю в неї будь-яких комплексів.

"Дуже гарно";

"Хотіла б я мати твою впевненість у собі. Ти красуня";

"Це абсолютно приголомшливо";

"Ти джерело натхнення і надаєш мені впевненості в собі. Велике спасибі, Тесс, красива леді з формами", - пишуть фолловери моделі.

Зазначимо, що Тесс важить 155 кілограмів і відома як найбільш повна модель в світі, проте саму дівчину це абсолютно не бентежить і вона нерідко знімається у вельми пікантних фотосесіях і пропагує любов до свого тіла.

Холлідей заміжня і виховує двох синів.

Нагадаємо, пишнотіла модель Тесс Холлідей вразила прозорим костюмом на Хеллоуїн. 155-кілограмова дівчина зображала сексапільний скелет.

Ми також писали, що пишнотіла модель Ешлі Грем засвітила апетитні форми в купальнику.

До речі, раніше американська модель формату plus size Ешлі Грем в образі сексапільної селянки знялася в досить незвичайній фотосесії для паризького Vogue.