Сама ніжність: Тіна Кароль зачарувала образом в мереживній сукні білизняного стилю

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка повернулася до улюбленого вбрання

Тіна Кароль останнім часом спокушала шанувальників відвертими фотосесіями в яскравих нарядах, демонструючи з різних ракурсів свої хвилюючі вигини. Наприклад, нещодавно вона опублікувала фото в пікантному сріблястому купальнику, який лише підкреслив її апетитні форми. Але колись улюблений білизняний стиль співачки не залишився в минулому – підтвердженням тому став новий знімок в Instagram, на якому вона позує в ніжно-рожевому вбранні на фоні океанських просторів.

Співачка сперлася про білосніжні дерев'яні перила пірсу біля самої кромки води – відмінний фон для ефектного ніжного знімка. На поп-діві – ніжно-рожеве плаття-міді в білизняному стилі з розрізами з боків. Ліф вбрання складається з мережива, яке підкреслило груди і лінію декольте. Струмуюча тканина спадає вздовж плавних вигинів співачки, делікатно підкреслюючи її форми.

Артистка позує босоніж, а її легкий природний макіяж створює ефект відсутності косметики на обличчі. Вільно спадаючого густого волосся, здається, також не торкнулося укладання.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Ефектний кадр припав до душі шанувальникам співачки. Вони зазначили, що новий образ зірки виглядає одночасно сексуально і ніжно.

Так ніжно

Дуже шикарно... Сексапільна

Шикарно

Сліпуче ніжна

Супер

Надзвичайно ніжний образ

Красуня

Очманіти, яка ж жіночна і красива Тіна

Ніжна Принцеса наша

Скріншот коментарів

До речі, Тіна Кароль поділилася в недавньому інтерв'ю своїми планами на майбутнє, а також поміркувала про щастя і популярності.

Тіна Кароль чесно розповіла, що допомогло їй пережити втрату коханого чоловіка. Саме ранкова молитва дає можливість впоратися з болем.