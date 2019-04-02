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В офіс – в кораловому: Роузі Хантінгтон-Уайтлі вчить носити брючний костюм

Lite » Мода 02.04.2019 - 20:31
В офіс – в кораловому: Роузі Хантінгтон-Уайтлі вчить носити брючний костюм
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель порадувала підписників новим стильним луком

Супермодель, дизайнер, бізнесвумен і молода мама Роузі Хантінгтон-Уайтлі якимось дивом встигає все. У тому числі – знаходити нові стильні луки і публікувати їх із завидною регулярністю у своєму Instagram-акаунті. Серед інших моделей вона вже стала виділятися цим своїм вмінням – вдало підібрати для своїх численних виходів вбрання і доповнити їх доречним макіяжем. Кілька годин тому вона продемонструвала його ще раз.

Роузі виклала на своїй сторінці 2 фото. На першому відмінно видно ідеальний мейк-ап: рівний тон, добре промальовані і розтушовані брови, на очах – широкі стрілки, а на губах – рожевий блиск. Також вона явно хотіла продемонструвати розкішний манікюр в ніжно-рожевих тонах і вишукані прикраси: сережки і кільце.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Стильна Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Друга ж повною мірою демонструє образ. 31-річна зірка в цей раз підібрала стильний брючний костюм яскравого, практично літнього, кольору: щось середнє між яскраво-рожевим і самим трендовим відтінком цього року – кораловим. "Костюм – рожева сила", – підписала знімок Роузі і зазначила бренд BCBG Max Azria.

В офіс – в кораловому: Роузі Хантінгтон-Уайтлі вчить носити брючний костюм

Стильна Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Треба віддати Роузі належне: такий фасон – широкі штани вільного крою піджак на одному гудзику, а також соковитий колір – дужеличать зірці. А втім, будь-які брючні костюми, яких у неї неймовірно багато, до лиця знаменитій красуні. До речі, жакет зірка одягла прямо на голе тіло. А доповнила образ витонченими білими босоніжками на тонкому каблуці.

Напевно, дружина Джейсона Стетхема зібралася на бізнес-зустріч або нову зйомку для свого б'юті-бренду Rose Inc., бо як написала: "День в офісі".
Шанувальники буквально засипали її пости своїми захопленими коментарями: "Я в захваті", "Відмінний лук", "Цей колір...", "Одержима цим кольором", "Цей колір такий смачний!", "Мені дуже потрібно більше фото цього лука", "Неймовірно красиво"...

До речі, нещодавно Роузі також радувала фанатів яскравим вбранням: образ джинси-скіні і цегляного кольору піджаку також викликав чималий резонанс серед її фоловерів.

Нагадаємо, раніше Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як зробити трендовий макіяж з ефектом металік за 3 хвилини.

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