Леді в червоному: Лілія Ребрик в ефектній червоній сукні підкреслила вишукані форми

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія зачарувала красою в червоній сукні в підлогу

Лілія Ребрик дотримується режиму самоізоляції. З чоловіком Андрієм і доньками Діаною і Поліною Ребрик багато часу проводить в заміському будинку, де втілює свою давню мрію. Так, Лілія зазначала, що давно хотіла розбити город у дворі, проте завжди не вистачало на це часу. Тепер часу дуже багато і у Лілії з'явилася можливість підготувати розсаду і зробити перші кроки в садівництві! І все ж час від часу Ребрик необхідно з'являтися на знімальному майданчику програми "Ранок з Україною", де вона є телеведучою.

Сьогодні, 22 квітня Лілія також змушена була приїхати в студію. До речі, до роботи в цей день також приєднався її співведучий — Анатолій Анатоліч. Як завжди, увага шанувальників Лілії прикута до її образу.

А образ Лілія підібрала дійсно яскравий. Для прямого ранкового ефіру Ребрик обрала розкішну сукню в підлогу червоного відтінку. Сукня має оригінальну родзинку — довгі рукави декоровані оборками, які збираються в рукави-буф. Зазначимо, що пишні рукави-буф — один з провідних трендів весни-літа 2020. Сукня — від українського бренду MALVA FLOREA, сезон SS-20.

Фото: instagram.com/ranok_ua

Талію Лілії підкреслює широкий пояс візерунковий. На ніжках — білі човники на шпильці. Волосся Ребрик зібрала у вишукану високу зачіску, випустивши пару пасом, що додає образу романтичності. А з прикрас Лілія вибрала сережки з великими червоними намистинами. Макіяж також зроблений з акцентом на червоні губи.

“Тільки другий робочий день тижня, а вже середа! І не просто середа, а Середа Світлого тижня - так називається перший тиждень після Великодня. За звичаями, саме сьогодні прийнято танцювати і веселитися. Тож і дорослі, і діти збиралися «на музику» - разом проводили святки", — йдеться у підписі під фото Лілії на instagram-сторінці програми "Ранок з Україною".

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Зазначимо, що буквально день тому Лілія також з'являлася в ефірі ранкової програми. Тільки тоді телеведуча показала інший трендовий образ. Ребрик вибрала довгу спідницю з чорної еко-шкіри. Трендову спідницю ефектно доповнює подовжений блейзер відтінку капучіно. Талію знову підкреслює білий пасок, а на ніжках — вже знайомі білі човники. Вийшов стильний образ, до якого варто придивитися для ділової зустрічі або просто в якості офісного лука.

До речі, фолловери Лілії також підкреслили, що образ у неї вийшов дуже красивий. "Як завжди, прекрасна", "Класний образ", "Красуня", — пишуть шанувальники.

Нагадаємо, раніше квітуча Лілія Ребрик розкрила, як здійснювати бажання.