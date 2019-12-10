Спокуслива русалка: Алессандра Амбросіо знялася в "мокрій" зйомці для глянцю

Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель прикрасила грудневу обкладинку

Алессандра Амбросіо знялася у черговій відвертої зйомці. Вона стала героїнею нового номера Harper's Bazaar Arabia. Грудневий номер присвячений природі і матері-землі, а сама зйомка проходила в океані і отримала назву Heart Of The Ocean. У ній 38-річна бразильська модель приміряла масу яскравих суконь і костюмів: напівпрозоре боді, доповнене прикрасами з перлів, пишне яскраво-червоне плаття, довге біле, жовте з безліччю оборок, а також плаття-майка, що облягає, немов друга шкіра.

Але найголовніше – висловила свою місію рятувати планету, залучаючи до цього як можна більшу кількість людей і закликаючи до їх усвідомленості.

Нова обкладинка Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«Якщо всі роблять трохи, ми можемо пройти довгий шлях разом. Якщо ми почнемо захищати планету, витрачаючи менше часу і використовуючи всі ресурси, які у нас вже є, ми зможемо залишити кращу планету для наших дітей». @Alessandraambrosio відкриває для @salmaawwadofficial своє найбільше завдання на сьогоднішній день: допомогти врятувати планету. Натисніть на #linkinbio, щоб дізнатися більше», – запросив урнал до свого сайту.

Дівчина знялася у фотосесії під водою (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Глянець опублікував серію роликів і фото. На обкладинку було вирішено помістити фото Алессандри зі зйомки під водою: модель пливе в білому платті, закривши очі, у відблисках сонця. Дівчина також порадувала шанувальників новою роботою, запостив на своїй сторінці ці кадри. І додала до них розгорнутий підпис, де говорить про свою любов до океану.

Нова робота моделі для популярного глянцю (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«Я завжди дбала про океан. Коли я росла, я хотіла бути морським біологом. В дитинстві я дуже любила плавати. Я завжди проводила час зі своєю сім'єю, відпочиваючи на пляжі. Це найщасливіші спогади, які у мене є. І звичайно, я завжди прикидався русалкою ... природно», – написала знаменита красуня.

Алессандра обожнює океан (фото: instagram.com/alessandraambrosio)