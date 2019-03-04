Фатальна елегантність: Ірина Шейк в несподівано суворому образі для рекламної кампанії Burberry

Ірина демонструє новинки легендарного будинку моди

Супермодель Ирина Шейк уже давно известна, как муза британского модного дома Burberry. Да и сама Ирина неоднократно повторяла, что именно благодаря сотрудничеству с Burberry она стала известной и востребованной во всем мире моделью. Поэтому не удивительно, что Шейк стала одной из ключевых персон новой рекламной кампании бренда сезона весна-лето 2019.

К слову, ранее Шейк появилась на церемонии Оскар 2019 в утонченном платье Burberry и с новой стрижкой.

Отметим, что весенне-летняя коллекция стала первой полноценной коллекцией нового креативного директора Burberry Рикардо Тиши. При этом дизайнер подчеркнул, что в новом кампейне он хочет "собрать под одним зонтиком" все семью: мать и отца, дочь и сына. Поэтому коллекция получилась максимально разнообразной.

Роковая Ирина Шейк для Burberry (фото: instagram.com/burberry)

Тиши смог привнести нечто новое в уже знаковые вещи Burberry. К примеру, классические песочные тренчи дизайнер разбавил широкими поясами. А "душа бренда" – клетка Burberry – трансформировалась в полоску.

Безусловно, на ярких рекламных постерах Ирина Шейк демонстрирует модные новинки Burberry. На Ирине "новая классика": тренч с необычными декоративными пуговицами и вставками, ботинки с "обрезанными" носками, элегантный костюм, а также блуза с массивным бантом на шее – к слову, это тренд нового модного сезона.

Также под одним из фото Ирина поздравила Рикардо Тиши с его карьерным юбилеем.

"Один год в Burberry. Мой дорогой друг Рикардо, поздравляю", - написала Ирина.

Отметим, что в новом рекламном кампейне Burberry, помимо Шейк, снимаются другие не менее именитые модели: Наталья Водянова (еще одна неизменная муза бренда), Клаудия Лавендер, Франческа Саммерс, Рианна ван Ромпей.

Наталья Водянова и Рианна ван Ромпей в рекламной кампании Burberry (фото: instagram.com/burberry)

Клаудия Лавендер (фото: instagram.com/burberry)

Франческа Саммерс (фото: instagram.com/burberry)

Напомним, ранее супермодель Джиджи Хадид украсила обложку арабского Vogue. К слову, у Джиджи есть арабские корни.

Также Ирина Шейк, Белла Хадид и Кайя Гербер вернулись в 80-е на показе Moschino.