Яскравий вихід: Меланія Трамп з'явилася на публіці в рожевому вбранні

Перша леді США побувала на зустрічі з президентом Колумбії в Білому домі

Первая леди США Мелания Трамп известна своим элегантным и женственным стилем и всегда выглядит просто безупречно, хотя иногда она не придерживается строгого дресс-кода и позволяет себе некоторые "вольности" в одежде. Так, накануне Дня святого Валентина супруга Дональда Трампа вместе с ним принимала в Белом доме гостей - президента Колумбии Ивана Дуке и его жену Марию Юлиану Руис.

48-летняя Мелания появилась на публике в ярком образе - вероятно, вдохновившись романтичным праздником, она выбрала ярко-розовое клетчатое пальто с меховыми манжетами от Fendi стоимостью 3 тысячи долларов и нюдовые лодочки Christian Louboutin.

По традиции президентская чета США вышла для встречи на крыльцо дома, где фотографы сделали несколько официальных фотографий.

Фото: (instagram.com/flotus)

При этом в ходе встречи обсуждались весьма серьезные темы.

"Спасибо первой леди Колумбии за столь продуктивный визит в Белый дом сегодня. Опиоидный кризис - это глобальная проблема, о которой мы должны продолжать говорить. Наши дети заслуживают более безопасного и здорового мира", - написала Мелания в своем Instagram.

Фото: (instagram.com/flotus)

Отметим, что не все пользователи сети одобрили подобный вид на официальной встрече - многие сравнили наряд леди Трамп с банным халатом.

Фото: (instagram.com/melaniatrump.style)

Напомним, ранее Мелания Трамп вместе с мужем посетила Ирак, где отдала предпочтение неформальному и простому образу.

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