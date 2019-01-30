Вії-пір'я: головний б'юті-тренд Тижня високої моди продовжує підкорювати світ

Різнокольорові вії-пір'я від Пет Макграт стали найбільш обговорюваним трендом нового сезону

Парижская Неделя высокой моды осталась позади, но бурные обсуждения кутюрных показов в сети не утихают. Одним из самых ярких и запоминающихся, без сомнения, стало шоу Valentino.

Наряду с роскошными красочными платьями от Пьерпаоло Пиччоли, которые вызвали настоящий восторг фешиоманов, не меньше оваций собрал и макияж моделей, над которым работала известная визажистка Пэт Макграт. Так, накладные ресницы-перья в тон нарядам, сделавшие девушек похожими на сказочных фей, уже стали одним из самых обсуждаемых бьюти-трендов. И шум вокруг них не утихает.

Накладные ресницы-перья — главный бьюти-тренд нового сезона (фото: instagram.com/MaisonValentino)

Сеть буквально "взорвали" восторженные комментарии, которые до сих пор оставляют под постами поклонники бренда, то и дело появляются новые репосты и фешн-иллюстрации с показа.

Итальянская модель Виттория Черетти на показе Valentino (фото: instagram.com/MaisonValentino)

Техникой создания своего макияжа Пэт не скрывала, щедро делясь с подписчиками кадрами и видео с бэкстейджа показа. Так, в качестве основы она сделала один слой густых накладных ресниц, проработала линию роста угольно-черным карандашом, что придало взгляду глубину, а затем уже отдельно крепила перья.

Видео: instagram.com/PatMcGrathReal

Несмотря на объем, такие ресницы смотрятся нежно, легко, женственно и романтично. Что ж, в реальной жизни этот тренд вряд ли удастся применить. Но на тематических вечеринках, бьюти- и фешн-съемках он точно появится еще не раз!

К слову, свою любовь к бьюти-образам Пэт выразили и модели, которым посчастливилось примерить реснички. "Спасибо за эту магию", "Я счастлива стать частью этого шоу", – не могли сдержать восторгов Наталья Водянова, Кайя Гербер и другие девушки, принявшие участие в показе.

Наталья Водянова (фото: instagram.com/MaisonValentino)

Американская модель Кайя Гербер (видео: instagram.com/MaisonValentino)

Напомним, ранее LITE писал, как на Неделе высокой моды в Париже прошел показ CHANEL. Показ проходил на одной из локаций величественного Большого дворца.

А вот Christian Dior устроил "парад мечты" под куполом шапито.