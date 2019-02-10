Пишнотіла модель вийшла на подіум в ефектній напівпрозорій сукні

Ешлі Грем взяла участь в одному з показів на Тижні моди в Нью-Йорку

Известная американская модель формата plus size Эшли Грэм, которая снялась в пикантной фотосессии в нижнем белье, в прямом смысле этого слова блистала на Неделе моды, что проходит сейчас в Нью-Йорке. Пышнотелая красотка вышла на подиум в рамках показа Christian Siriano сезона осень/зима-2019/2020 в эффектном наряде.

Эшли появилась в полупрозрачном платье, усыпанном множеством блестящих камней. Однако при этом все пикантные места были прикрыты более плотной тканью. Необычный образ дополняло подобие капюшона на голове модели.

Грэм поделилась снимком с подиума на своей странице в Instagram.

"Невероятно горда закрыть показ Сириано сегодня, одного из моих любимых дизайнеров, который подает пример, доказывая, что разнообразие необходмо", - написала манекенщица с нестандартными формами.

Фото: Эшли Грэм (instagram.com/ashleygraham)

Дизайнер также поделился видео с дефиле, подписав его: "Купающаяся в бриллиантах" и поблагодарив модель.

Видео: Эшли Грэм (instagram.com/csiriano)

К слову, в показе приняли участие и другие модели plus-size: Кристиан Сириано действительно за разнообразие и известен тем, что включает в свои показы самые разные типажи.

"Таковы наши клиентки, таковы женщины в этом мире - они разные. Так что я не вижу смысла в том, чтобы не приглашать их. Мне кажется, это очень важно - показывать все грани женской красоты", - считает дизайнер.

Фото: Эшли Грэм (instagram.com/sun_hwr143)

Напомним, самая пышнотелая модель мира Тесс Холлидей полностью обнажилась на камеру. Девушка весит 155 килограммов и абсолютно не стесняется своих форм.

Кстати, ранее американская модель формата plus size Эшли Грэм в образе сексапильной селянки снялась в довольно необычной фотосессии для парижского Vogue.