У прозорому топі на березі моря: Белла Хадід показала спокусливе тіло у відвертому вбранні

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель засипала мережу гарячими пляжними кадрами

Белла Хадід – володарка розкішного тіла і досконалих параметрів, яка обожнює демонструвати їх світові не тільки на подіумі. 23-річна модель періодично радує шанувальників гарячими кадрами з бекстейджа, численних робочих поїздок, а також подорожей. Цього разу зі своїми друзями гаряча красуня вирушила на Карибські острови. Зрозуміло, без спокусливих кадрів не обійшлося.

Белла на Карибських островах (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла показала масу кадрів з пляжного відпочинку. Разом з подругами вони насолоджуються сонцем, морем і екзотичними видами. Белла в поїздку прихопила один зі своїх улюблених купальників – яскраво-оранжевий, а також білий з яскравим принтом. Його вона вирішила носити з білої об'ємною сорочкою.

Белла Хадід вибрала спокусливе вбрання у своєму стилі (фото: instagram.com/bellahadid)

Але особливо жаркими стали, до речі, не в купальнику. Знаменита модель довела, що вміє виглядати привабливою, не тільки повністю оголяючись. Один з її пляжних луків вийшов неймовірно стильним і спекотним. Високі білі брюки з хрестами на сідницях і стегнах Белла доповнила напівпрозорим білим топом на тонких бретельках, під яким ховалася голі груди.

Завершували образ стильні вузькі окуляри Chrome Hearts, які були розроблені в колаборації з самої красунею, а також золотий годинник і невеликі сережки. Волосся вона зібрала на потилиці в пучок, а макіяж зробила легкий, з упором на золотистий загар. Виглядала Белла стильно і привабливо. Що відразу ж відзначили шанувальники, назвавши її "неймовірно гарячою", "першою завжди" і просто "ангелом"...

Джіджі Хадід на показі (фото: instagram.com/gigihadid)

До речі, її старша сестра Джіджі, яка не так активна в соцмережах, днями також продемонструвала досить відверте вбрання. Дівчина взяла участь у показі Chanel. На подіум вийшла в класичному для культового бренду вкороченому твідовому жакеті, який був надітий на голе тіло.