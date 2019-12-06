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У жакеті на голе тіло і масивному намисті: Джіджі Хадід демонструє бездоганну форму на показі Chanel

Lite » Мода 06.12.2019 - 20:27
У жакеті на голе тіло і масивному намисті: Джіджі Хадід демонструє бездоганну форму на показі Chanel
24-річна модель взяла участь у новому показі бренду

24-річна модель взяла участь у новому показі бренду

Джіджі Хадід давно співпрацює з легендарним будинком, демонструючи новинки бренду. Цього разу 24-річну красуню і одну найпопулярніших моделей сучасності запросили пройтися по подіуму на показі нової колекції Chanel Métiers d'Art. Шоу, яке відбулося в паризькому Гран-Пале, було, як завжди, перетворено на справжнє фешн-дійство. Глядачів "перенесли" у квартиру Коко Шанель: моделі спускалися по сходах будинку, у відблисках кришталевих люстр, розвішаних над подіумом. Деталі – найбільш улюблена частина всіх колекцій культового будинку – цього разу також були вельми красномовні і оригінальні.

Показ Cambon Métiers d'art 2019/20 (відео: instagram.com/chanelofficial)

Масивні сережки, незвичайні підвіски, багатоярусне намисто, брошки-квіти, сумки у вигляді кліток, бантики на щиколотках, емблема Chanel на нігтях моделей... Все це буквально приковувало увагу гостей показу. Більш помітним був, мабуть, тільки сам одяг: класичні жакети, суворі блузи, пишні "квіткові" піджаки, костюми з різнокольорової шкіри, сукні з екстравагантними жабо, стьобані сумочки, сарафани з веселим квітковим принтом – у цьому всьому проглядав почерк легендарного будинку і його головні коди, а разом з тим дух молодості і жіночності.

У жакеті на голе тіло і масивному намисті: Джіджі Хадід демонструє бездоганну форму на показі ChanelУ жакеті на голе тіло і масивному намисті: Джіджі Хадід демонструє бездоганну форму на показі ChanelУ жакеті на голе тіло і масивному намисті: Джіджі Хадід демонструє бездоганну форму на показі ChanelДжіджі Хадід на показі (фото: instagram.com/gigihadid)

Джіджі на подіумі демонструвала незвичайний образ: довгу спідницю і укорочений жакет з білими манжетами, надітий на голе тіло. На шиї у неї були різнокольорове намисто в кілька рядів, а на талії – пояс з перлів у кілька рядів і квіткою посередині. Завершували картину туфлі на стійкому каблуці і золотисті сережки з емблемою будинку. "Мокра" зачіска і макіяж з каменями в куточках очей – останній штрих до бездоганного образу. "Образ минулої ночі – фаворит назавжди", – написала модель під фото, які запостила у себе в мікроблозі.

Показ пройшов у кращих традиціях бренду (відео: instagram.com/gigihadid)

Окрім Джіджі, на подуим в цьому сезоні вийшли Кайя Гербер, Ганна Еверс, Грейс Елізабет і багато інші.

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