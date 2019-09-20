Від простачки до модної ікони: як змінювався з роками стиль Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон сьогодні – модна ікона, кожен наряд якої продуманий до дрібниць і витриманий в строгому стилі. Але так було не завжди. В архівних кадрах можна побачити, що ще до звання герцогині і дружини принца Вільяма Кейт обожнювала кежуал, могла дозволити собі вельми сумнівні поєднання і не замислювалася над відтінками. У 2005-му році Кейт стала зіркою світських хронік: тоді вона почала зустрічатися в принцом Вільямом. І її образ став поступово змінюватися. А з остаточним приходом до королівської сім'ї і спілкуванням з особистим стилістом її гардероб нарешті став перетворюватися. Спостерігаємо еволюцію стилю Кейт від перших днів заміжжя до сьогодні.

Кейт раніше (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Отже, що ж змінилося? Сукні спочатку грали ключову роль. У них вона ходила як на урочисті зустрічі, так і на ділові. Але якщо на початку шляху Кейт могла дозволити собі оголені руки і плечі, то поступово перейшла на закриті. До того ж в її гардеробі стало багато брючних костюмів, вона полюбила спідниці-олівці і незвичайні поєднання. Квітковий принт, горошок і блакитний – мабуть, ті самі фаворити, яких можна побачити як на самих ранніх кадрах, так і сьогодні.

Кейт сьогодні (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Також Кейт стала набагато частіше практикувати виходи в тому ж вбранні. Вона із задоволенням приміряє злегка змінені сукні, доповнивши їх новими аксесуарами.

Нейтральний макіяж – любюимый у Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Що стосується макіяжу, то тут все залишилося без істотних змін. Кейт ніколи не була прихильницею яскравих фарб. Вона віддає перевагу максимально натурального мейк-апу, який візуально робить її свіже. Фірмовий макіяж Кейт: чітко підведені очі і брови, рівний тон шкіри, злегка підсвічений хайлайтером, і нейтрального тону губи – таки чином, вони здаються об'ємніше.

Зрозуміло, що певна мода, що панує в суспільстві, так чи інакше відображається на обличчі герцогині. Наприклад, з приходом моди на широкі брови стилісти Кейт поспішили зробити її брови більш густими і виразними.

Кейт нарешті знайшла свою ідеальну зачіску (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

А от зачіска зазнала істотних змін. Спочатку Кейт експериментувала з чубчиками і відтінками, але завжди залишалася вірною натуральному темному і довжині до середини лопаток. Сьогодні волосся стало набагато коротшими, а нещодавно Міддлтон здивувала всіх ще і новим золотистим відтінком волосся, що стало також на тон світліше.