Просто і стильно: Емілі Ратаковскі показала, як носити білу сорочку

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель обожнює стильні образи

Емілі Ратаковскі привчила публіку до голих фото, відвертих образів в крихітним купальниках і спокусливих сукнях. Але не менше, ніж своє досконале тіло, дівчина любить демонструвати свій відмінний смак. У гардеробі 28-річної красуні безліч стильних речей, які вона вміло поєднує між собою при складанні луків на вихід. Окрема любов спекотної красуні – це біла сорочка, що вже стала вічною класикою.

Емілі в домашньому образі (фото: instagram.com/emrata)

Кілька годин тому дівчина показала, що обожнює носити її навіть вдома. Емілі опублікувала фото, на якому постала з квітами у своєму розкішному особняку. З допомогою посту вона подякувала фолловерам за теплі слова на честь її дня народження. Його модель і бізнесвумен зазначає 7 червня. Лук Емілі різко контрастував з гарячими фото, до яких звикли її фанати. Тим не менш, він викликав не менше захватів. Ратаковскі одягла просту білу сорочку, яку доповнила вишуканими золотими ланцюжками. Макіяж вона зробила нейтральний, а волосся зібрала на потилиці, випустивши пару пасом. Вийшло просто і стильно. Такий аутфіт стане відмінним варіантом для офісних буднів, а також для прогулянок в спекотний літній день. Беремо на озброєння!

Зірка обожнює білий (фото: instagram.com/emrata)

До речі, білий – один з улюблених відтінків засновниці Inamorata. Вона часто вибирає його, щоб підкреслити свою смагляву шкіру і ефектну зовнішність. Білі кроп-топи, купальники і піджаки стали практично візитною карткою відомої моделі.

Дівчина знає, що пасує брюнеткам (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, свою кар'єру Емілі почала в 14 років, коли підписала контракт з модельним агентством Ford Models. Юній красуні вдавалося поєднувати навчання в школі в Сан-Дієго з роботою моделі в Лос-Анджелесі. Після школи Емілі вступила в Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі, де провчилася рік, вивчаючи образотворче мистецтво. Але пішла, вирішивши повністю присвятити себе модельній кар'єрі. Пізніше вона стала отримувати пропозиції зніматися у кліпах, а потім – і в кіно. Паралельно Ратаковскі заснувала свій бренд купальників, білизни та речей для дому, який став основним видом діяльності Емілі.

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Автор: Lite