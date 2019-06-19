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В мереживі і кросівках: Наомі Кемпбелл показала стильний наряд і розкішну фігуру

Lite » Мода 19.06.2019 - 19:29
В мереживі і кросівках: Наомі Кемпбелл показала стильний наряд і розкішну фігуру
Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

49-річна красуня блищить в Каннах в наряді Alexander McQueen

Наомі Кемпбелл, яка нещодавно знялася для британського Vogue повністю оголеною, продовжує акцентувати на своєму бездоганному тілі. 17 червня стартував фестиваль 2019 Cannes Lions International Festival of Creativity, який відвідала і знаменита модель. 49-річна красуня поспішила показати фоловерам в Instagram новий незвичайний наряд. Вона приміряла довге чорне плаття з безліччю мереживних воланів і незвичайним верхом, що нагадує нижню білизну, від Alexander McQueen. А доповнила його чорно-білими кросівками, широким чокером, а також великим кільцем і годинником.

В мереживі і кросівках: Наомі Кемпбелл показала стильний наряд і розкішну фігуруНаомі в новому стильному образі (фото: instagram.com/naomi)

Волосся чорної пантери укладене в легку хвилю, а на обличчі – бездоганний макіяж. Позує вона на тлі моря, а в короткому підпису повідомила, що направляється на вечерю. Такий образ припав до душі 7-мільйонної армії фоловерів зірки. Вони буквальнот засипали її захопленими коментарями.

В мереживі і кросівках: Наомі Кемпбелл показала стильний наряд і розкішну фігуруНаомі обожнює Африку (фото: instagram.com/naomi)

До речі, нещодавно Наомі вже встигла наробити галасу в мережі з допомогою іншого наряду. Вона відвідала гучну вечірку на честь відкриття "Каннських левів", куди з'явилася в блискучому рожевому платті, яскравих кросівках і з пишною укладкою. Такий облягаючий наряд підкреслив всі переваги спортивної фігури Наомі: тонку талію, накачаний живіт, стрункі ноги. Варто відзначити, що вона обожнює подібні заходи, а тому "запалювала" до глибокої ночі, порадувавши шанувальників масою веселих кадрів з танцполу.

В мереживі і кросівках: Наомі Кемпбелл показала стильний наряд і розкішну фігуруВічно молода Наомі у зйомці для Vogue (фото: instagram.com/naomi)

Не менше уваги, ніж розвагам, вона приділяє і соціальним проектам. Приміром, вона регулярно їздить в Африку, де бере участь в масі найрізноманітніших благодійних заходів. А нещодавно вона відвідала Швецію, де виступила на телешоу з промовою на всі ці животрепетні теми. У своєму блозі знаменита красуня подякувала за можливість розповісти, "що означає бути сучасним активістом".

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