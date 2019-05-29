Просто краса: Наталія Водянова умилила стильним вбранням і домашнім улюбленцем

Супермодель поділилася забавним знімком
Наталя Водянова, яка нещодавно підірвала мережа ідеальною спортивною формою, продовжує захоплювати шанувальників. Тепер в центрі уваги опинився милий стильний наряд, а також домашній улюбленець родини Водянова-Арно – кіт Галілео.
37-річна модель сидить на сходинках в білій блузі з коміром, коричневому светрі з вирізом на грудях, коричневою атласною спідниці з золотистим поясом, напівпрозорих гольфах Prada і гостроносих черевичках. Завершує стильний ансамбль широкий обруч з великими намистинами і макіяж в бежевих тонах. Ще одна яскрава деталь кадру – кіт, який "заграє" зі своєю господинею. "Кіт-кутюр. Відзначте під фото свого кота або кішку, якщо у них є instagram-екаунт, і будемо дружити", – підписала супермодель і філантроп знімок.
Кіт Галілео нстає популярним в мережі (фото: instagram.com/natasupernova)
Нагадаємо, кота Наталя взяла додому близько року тому. Вони побачили його під час прогулянки з дітьми і буквально закохалися. Після того як від Антуана було отримано згоду, вони відразу ж забрали його додому. Кіт став справжнім сімейним улюбленцем і обзавівся особистим Instagram-аккаунтом. Який, втім, не був сильно активний. Мабуть, таким чином Водянова вирішила "просувати" сторінку кота. А заодно і ще більше потоваришувати зі своїми фоловерами. До речі, Водянова вже не раз захоплювала шанувальників фото з Галілео.
Вони не стали мовчати, взявшись відразу бурхливо коментувати чарівний образ супермоделі і її милого супутника.
До речі, стильні вбрання – "фішка" супермоделі. Нещодавно завдяки їм вона підкорила Каннський кінофестиваль.