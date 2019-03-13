ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Королева: Наомі Кемпбелл блищить в розкішній вечірній сукні Maison Alaïa

Lite » Мода 13.03.2019 - 14:56
Королева: Наомі Кемпбелл блищить в розкішній вечірній сукні Maison Alaïa
Фото: instagram.com/naomi
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель 90-х з'явилася на публіці в новому образі

Вчора, 12 березня, в Лондоні відбулося відразу дві світських події. У Національній портретній галереї пройшов благодійний захід, присвячений відновленню будівлі музею. Організувала його Кейт Міддлтон, яка в 2012 році взяла на себе керівництво галереєю. Другий івент – вечеря в Букінгемському палаці, влаштована принцом Чарльзом у честь свого фонду prince's Trust International, який підтримує молодь. Обидві події викликали великий інтерес у знаменитостей.

Так, перше відвідали подружжя Бекхемів, Кейт Мосс, принцеса Беатріс і багато інших. На вечері встигли відзначитися Бенедикт Камбербетч, Джош Хартнетт, Джордж і Амаль Клуні. Схоже, на одному з них побувала і Наомі Кемпбелл. Вона поділилася з підписниками фото в розкішному вечірньому образі і зазначила серед інших сторінок і Instagram королівської сім'ї.

Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл в сукні Maison Alaïa (фото: instagram.com/naomi)

Для виходу знаменита модель обрала незвичайний ансамбль, продуманий до дрібниць. Сіра, з дрібним принтом і чорним корсетом, сукня в підлогу від Maison Alaïa, на плечі накинутий чорний жакет, на одній руці синя рукавичка, доповнює картину маленька сумочка зі зміїним принтом і вишукані прикраси від Samer Halimeh New York. Окремої уваги заслуговує також стильна зачіска – гладко зачесане волосся, прибрані назад, і вечірній макіяж в коричневих тонах.

Коментарів від фоловерів довго чекати не довелося: "Я люблю тебе, дякую за натхнення!", "Королева", "Назавжди найкрасивіша", "Прекрасна, як завжди", "Супер! Приголомшливо, ти мій кумир!".

Треба відзначити, що останнім часом кожен вихід Наомі викликає захоплення у модних критиків і шанувальників зірки, а ще дає масу приводів для чуток. Так, нещодавно вона відвідала гонки, для яких вибрала стильний джинсовий костюм від Roberto Cavalli. Але не менший інтерес викликала її особисте життя. Так, за твердженням ЗМІ, в Гонконг вона прибула разом з Ліамом Пейном. А значить, чутки про роман із музикантом цілком можуть виявитися правдою.

Також нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл в ефектному образі виконала важливу місію.

Всесвітньо відома українська модель зізналася, що одягалася в секонд-хенді Вічно 16-річна: Наталія Водянова зачарувала молодістю і ультрастильним макіяжем
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся