Королева: Наомі Кемпбелл блищить в розкішній вечірній сукні Maison Alaïa

Фото: instagram.com/naomi

Супермодель 90-х з'явилася на публіці в новому образі

Вчора, 12 березня, в Лондоні відбулося відразу дві світських події. У Національній портретній галереї пройшов благодійний захід, присвячений відновленню будівлі музею. Організувала його Кейт Міддлтон, яка в 2012 році взяла на себе керівництво галереєю. Другий івент – вечеря в Букінгемському палаці, влаштована принцом Чарльзом у честь свого фонду prince's Trust International, який підтримує молодь. Обидві події викликали великий інтерес у знаменитостей.

Так, перше відвідали подружжя Бекхемів, Кейт Мосс, принцеса Беатріс і багато інших. На вечері встигли відзначитися Бенедикт Камбербетч, Джош Хартнетт, Джордж і Амаль Клуні. Схоже, на одному з них побувала і Наомі Кемпбелл. Вона поділилася з підписниками фото в розкішному вечірньому образі і зазначила серед інших сторінок і Instagram королівської сім'ї.

Наомі Кемпбелл в сукні Maison Alaïa (фото: instagram.com/naomi)

Для виходу знаменита модель обрала незвичайний ансамбль, продуманий до дрібниць. Сіра, з дрібним принтом і чорним корсетом, сукня в підлогу від Maison Alaïa, на плечі накинутий чорний жакет, на одній руці синя рукавичка, доповнює картину маленька сумочка зі зміїним принтом і вишукані прикраси від Samer Halimeh New York. Окремої уваги заслуговує також стильна зачіска – гладко зачесане волосся, прибрані назад, і вечірній макіяж в коричневих тонах.

Коментарів від фоловерів довго чекати не довелося: "Я люблю тебе, дякую за натхнення!", "Королева", "Назавжди найкрасивіша", "Прекрасна, як завжди", "Супер! Приголомшливо, ти мій кумир!".

Треба відзначити, що останнім часом кожен вихід Наомі викликає захоплення у модних критиків і шанувальників зірки, а ще дає масу приводів для чуток. Так, нещодавно вона відвідала гонки, для яких вибрала стильний джинсовий костюм від Roberto Cavalli. Але не менший інтерес викликала її особисте життя. Так, за твердженням ЗМІ, в Гонконг вона прибула разом з Ліамом Пейном. А значить, чутки про роман із музикантом цілком можуть виявитися правдою.

Також нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл в ефектному образі виконала важливу місію.