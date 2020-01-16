Витвір мистецтва: 53-річна Сальма Хайєк підкорила мережу струнким тілом в ефектному вбранні

Сальма Хайек, яка нещодавно дивувала послідовувачів стильними образами з Нью-Йорка, вирішила доповнити колекцію. Як виявилося, популярна актриса пропустила один з них, але швидко виправила ситуацію. Сальма опублікувала фото, на якому постала в класичному образі з оригінальними елементами. "Ой, я забула помістити цей лук у карусель нью-йоркських образів!", – написала зірка.

Сальма в новому образі (фото: instagram.com/salmahayek; instagram.com/jennifer_yepez)

Для виходу в світ Сальма вибрала широкі чорні брюки зі стрілками і з високою посадкою, які доповнила чорним топом. Зверху вона накинула кофту на гудзиках з пишними білими воланами на руках. В додаток до них зірка підібрала туфлі на високих підборах, а також намисто з великих перлів. Волосся знаменитої красуні уклали на прямий проділ, випрямивши їх праскою. А макіяж зробили ніжний, з яскравими губами відтінку фуксія і виразними очима.

Сальма обожнює стильні вбрання (фото: instagram.com/salmahayek)

"Просто найкраща", "Королева", "Дуже красива", "Ти просто витвір мистецтва! Подивіться на цю жінку!", "Просто прекрасна, як завжди", – не втомлюються писати фанати Сальму. До речі, кількість фоловерів на Instagram-сторінці знаменитої красуні останнім часом різко збільшилася. Мабуть, тому сприяє не тільки відкритість Хайєк – вона любить ділитися фото зі звичайного життя і відверто розповідати про свої звички і б'юті-знахідки. Також зіграла свою роль і її пристрасть до моди – останнім часом зірка приділяє багато уваги подібним постам.

Популярністю у шанувальників користуються як розкішні вечірні образи і костюми для світських заходів, так і луки для повсякденного життя, якими щедро ділиться Сальма. Беремо приклад!