Природні мотиви: Кейт Міддлтон і королева Єлизавета II в чарівних сукнях на відвідали сад Chelsea Flower Garden

Кейт Міддлтон останнім часом на слуху. Днями герцогиня стала почесною гостею лондонського фестивалю квітів Chelsea Flower Garden, де також представила свій проект "Повернення до природи". Над садом Кейт працювала разом з професійними дизайнерами, чоловіком і дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї. До слова, фото всієї родини в парку кілька днів тому облетіли весь інтернет, порадувавши численних шанувальників подружжя по всьому світу.

Герцоги Кембриджські і королева Єлизавета на прогулянці в саду (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Виставка відкрилася вчора, 20 травня. На заході Кейт з'явилася в практичному образі: кюлотах, сорочці і кедах, які були максимально зручні для активностей на свіжому повітрі. А ввечері вона разом з принцом Вільямом вирушила туди знову, щоб показати розкішний природний парк і своє творіння 93-річної королеві Єлизаветі II.

Кейт Міддлтон і королева вибрали вбрання з квітковим принтом (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для екскурсії обидві дами вибрали більш витончені вбрання, що підкреслюють тематику події. Так, Кейт проводила екскурсію в довгій сукні з квітковим принтом від Erdem з підкресленою лінією талії, високим горлом, укороченими рукавами з воланами і пишною спідницею. Доповнили його бежеві босоніжки на танкетці і з зав'язками. З прикрас Кейт віддала перевагу сережках у формі квітів, не забула вона і про улюблений аксесуар – каблучку, а також годинах, які завжди супроводжують герцогиню. Волосся Міддлтон було заплетеле у чарівну зачіску-плетіння.

У створенні проекту Кейт брали участь і члени сім'ї (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Королева Єлизавета для відвідування саду також обрала вельми відповідний наряд: світло-зелене пальто з застібкою-квіточкою, під яким виднілося плаття з квітковими мотивами, білі рукавички і чорні туфлі. З аксесуарів королева вибрала ніжні перлинні сережки.

Королева Єлизавета, Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Чоловік Кейт – принц Вільям, який також доклав руку з проектом Кейт, вибрав для такої події класичне вбрання. Він був одягнений в строгий костюм темно-синього кольору та білу сорочку з блакитною краваткою. Серед інших членів королівської родини, які були присутні на виставці, були помічені Графиня Вессекська і принцеса Беатріс.