Англійська троянда: Наталія Водянова підкорила Нью-Йорк жіночними нарядами і стрункою фігурою

Наталя Водянова (фото: nstagram.com/natasupernova)

Модель відкрила шоу Tory Burch

Наталя Водянова, яка більшу частину часу віддає своєму фонду та сім'ї, не так часто з'являється на подіумах. Але навіть рідкісні виходи супермодель сприймає не як важку роботу, а як можливість переключитися і відпочити від рутини. У минулі вихідні вона вирушила в Нью-Йорк на Тиждень моди. Красуня опублікувала фото з літака, де сидить із книжкою в руках.

Наталія обожнює читати (фото: nstagram.com/natasupernova)

"Комплекс провини мами, яка залишила дітей на вихідних (категорично не в моїх правилах) заради роботи, помножений на почуття провини від цього задоволення, подарованого 7-ми годинами самотності і читання", – написала Водянова. Комфортний лук моделі (вона в бежевого відтінку штанях і в'язаній кофті бежевого відтінку), її безтурботна посмішка і загальна атмосфера знімка говорять про те, що політ і справді вдався на славу.

Показ Tory Burch (відео: instagram.com/toryburch)

Пізніше модель показала роботу на подіумі і численні фото та відео з бекстейджа. Вона відкривала показ знаменитої американської марки Tory Burch. Колекція, створена під натхненням від особистості і стилю принцеси Діани, вийшла жіночною і "сильною".

Наталія готується до показу (фото: nstagram.com/natasupernova)

"Для сезону весна/літо 2020 я взяла репліку від Діани Спенсер, якою я була зачарована з юних років. Ясно, що вона була іконою стилю, але я любила її безстрашність, її розум і, насамперед, її людяність. Вона залишила спадщину, яка втілює в собі те, чим я найбільше захоплююся, що з самого початку уособлювало наш фонд та компанію. Ця колекція об'єднує англійські квіткові сади, стриманий обсяг і мій власний погляд на вісімдесяті", – розповіла про колекції креативний директор марки Торі Берч.

Наталя в Tory Burch (фото: nstagram.com/natasupernova)

Наталія приміряла два образи. Довге світло-зелене в клітку плаття з пишними рукавами-воланами і краваткою дизайнер пропонує носити з босоніжками на низькому ходу, об'ємною сумкою і великими сережками. Другий лук – максимально ніжний і жіночний – складався з білої сукні з мереживними вставками і квітковою вишивкою. До нього модель взула кеди, а завершував все непомітний макіяж та зачіска з плетінням.

Саме від цієї сукні Водянова залишилася в повному захваті. "В повному розквіті. Дякую, що запросили мене відкрити ваше шоу @toryburch", – написала Наталя, опублікувавши фото у себе на сторінці. Численні шанувальники тут же засипали її компліментами, зазначивши її нев'янучу красу і свіжість.