Прекрасна з ніг до голови: Меган Маркл підкорила стильним виходом і стрункістю

Герцоги Сассекські продовжують свій тур ПАР. Цього разу, правда, шляхи їх на час розділилися. Поки принц Гаррі подорожує по Ботсвані, Анголі і Малаві, вирішуючи свої питання, його знаменита дружина вирушила в Йоганнесбург. Тут 38-річна герцогиня відвідала креативний простір Victoria Yards, де зосереджене культурне життя міста, галереї і дизайнерські студії. Вона побувала в масі значущих місць: починаючи від майстерень ремісників і модельєрів, закінчуючи міським комплексом та ресторанами.

Меган в Йоганнесбурзі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Вона обійшла всі павільйони, насолодилася музикою, спробувала місцеві частування, а також вона познайомилася з усіма майстрами. Окремо варто згадати зустріч з Джеймсом Делані – засновником власного бренду Tshepo, вельми популярного в ПАР. Він вручив Меган незвичайний подарунок: пару джинсів з вишивкою для малюка Арчі. До речі, дитина знаменитої мама залишилась під наглядом няньок.

Меган вибрала цього разу вдалий наряд (фото: instagram.com/sussexroyal)

Для свого виходу вона обрала темно-синє плаття-сорочку. Цей фасон явно її фаворит, але якщо раніше вона часто піддавалася нападкам хейтеров через недосконалості фігури. То цього разу їм явно буде нічого сказати: сукня від канадського бренду Aritizia з розрізом посередині і низкою великих гудзиків, короткими рукавами і V-подібним вирізом зробила Меган візуально набагато більш стрункою і в цілому неймовірно стильною. Свою роль зіграли і яскраво-червоні босоніжки на низькому ходу від американської марки Everlane, через які образ став "ненудним". А також великі сережки-півкільця в африканському стилі.

Меган з маленькими вихованцями студії (фото: instagram.com/sussexroyal)

Волосся, завите легкою хвилею, і легкий макіяж – фінальний штрих до одного з найбільш вдалих образів герцогині під час візиту в Південній Африці.

Нагадаємо, Меган вже встигла показати масу стильних нарядів в цій поїздці – найяскравіші пропонуємо подивитися тут. І напевно припасла на майбутні виходи пару незвичайних суконь!