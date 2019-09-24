Як завжди прекрасна: Олена Зеленська підкорює Америку стильними нарядами в світлих тонах

Олена Зеленська, як і личить першій леді, продовжує супроводжувати чоловіка під час офіційних візитів. Президент України прибув до США для участі в 74-ї генеральної асамблеї ООН. Як повідомили на його офіційній сторінці, у плани Володимира Зеленського входить виступ, участь в саміті, а також маса зустрічей і переговорів з главами іноземних держав. Зокрема, з президентом США Дональдом Трампом. Крім того, президент зустрінеться з українською діаспорою для обговорення ключових питань, що стосуються територій Донбасу і Криму, а також громадянства.

Володимир і Олена Зеленські (фото: facebook.com/president.gov.ua)

У поїздці Володимира супроводжувала Олена Зеленська. Перша леді вже встигла показати пару стильних образів. Перший – прямо на виході з літака. Для польоту перша леді обрала практичний, але елегантний костюм бежевого відтінку. Укорочені брюки зі стрілками і піджак вона доповнила чорним закритим топом, а також туфлями на низькому ходу. Родзинку образу надавали стильні аксесуари – хустка з яскравим принтом та великі сонцезахисні окуляри. Володимир і Олена вийшли з літака, тримати за руки і посміхаючись.

Олена в Америці (фото: twitter.com/chastime; president.gov.ua)

На зустрічі з українською діаспорою Олена з'явилася в жіночому ніжному образі, кожна деталь якого ідеально доповнювала іншу. Наряд склали рожевий приталений піджак незвичайного крою, що відкриває шию, і довга чорна спідниця. Сережки з перлами і мінімалістичний клатч – вдале завершення стильного вбрання. Волосся Олени було покладене в об'ємну укладку, а макіяж виконаний в нейтральних відтінках. В результаті образ вийшов свіжим і романтичним.

Нагадаємо, завдяки своєму почуттю смаку Олена Зеленська вже заслужила звання ікони стилю. Рідко який вихід першої леді не супроводжується в мережі захопленнями і бажанням повторити її образ. Також нещодавно ми аналізували стиль Олени Зеленської до того, як вона стала дружиною президента.