Як за допомогою джинсів скорегувати фігуру: поради стиліста

Прості деталі, аксесуари і вміння комбінувати їх між собою здатні зробити навіть самий нудний образ цікавим і багатошаровим, а прості джинси можуть як підкреслити достоїнства, так і виділити недоліки фігури. Стиліст Поліна Рижова розповіла, як урізноманітнити повсякденний образ і справити фігуру за допомогою джинсів.

Футболка і джинси. Багато хто любить цей простий, але нудний look. У центрі уваги - джинси скінні! Цей фасон зараз не найактуальніше, але є кілька секретів, як можна перетворити спосіб:

додаємо актуальний жакет або джемпер великої в'язки/кардиган, сорочку. Це прикриє зону паху і багатошаровість це завжди цікаво!

футболка без написів є базовою і буде поєднуватися з багатьма речами

занадто довгі джинси і гостроноса взуття говорить про застарілому образі! Босоніжки з тонкими ремінцями і укорочеенные джинси виглядають сучасно

аксесуари доповнюють образ

Стиліст назвала топ-5 помилок при виборі джинсів

Також стиліст розповіла, як за допомогою різних фасонів джинсів і деталей візуально виправити фігуру. Наприклад, далеко розведені кишені на джинсах здатні візуально розширити зону стегон. Центрально розлучені кишені додають правильний об'єм сідницям.

Кишені середнього розміру доречні в більшості випадків. Від міні-кишень варто відмовитися. У разі широких стегон слід вибирати моделі з великими кишенями, щоб простежувалася відповідність.

Ілюстративне фото (instagram.com/poli_ryzhova)

Раніше стиліст Карина Капріелова розповіла про трендові сумки сезону.