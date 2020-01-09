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В напівпрозорому комбінезоні: Кайлі Дженнер блиснула розкішними формами в пікантному вбранні

Lite » Мода 09.01.2020 - 22:34
В напівпрозорому комбінезоні: Кайлі Дженнер блиснула розкішними формами в пікантному вбранні
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дівчина показала нове незвичайне вбрання

Кайлі Дженнер останнім часом дивує вельми незвичайними образами. Так, дівчина з'явилася в екстремальній міні-сукні сірого відтінку і яскраво-жовтим волоссям. Пізніше вона приміряла бежевий total look – спокусливе вбрання, що складається з блискучої тканини і сітки. На цьому експерименти самої багатої дівчини планети не завершилися.

В напівпрозорому комбінезоні: Кайлі Дженнер блиснула розкішними формами в пікантному вбранніКайлі радує незвичайними вбраннями (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі вирішила продемонструвати свої пишні форми, підкресливши їх яскраво-помаранчевим комбінезоном із сітчастої тканини. Доповнили образ кросівки з різнобарвною шнурівкою, кільця з діамантами і пудрово-рожевий манікюр. Макіяж вона зробила у своїй манері – з акцентом на брови і губи. Дівчина стоїть посеред своєї вбиральні з масою сумок і взуття і милується собою в дзеркало. Цікаво, що волосся, яке були пофарбовано в кричущий відтінок блонда, цього разу знову стали природного для 22-річної красуні темного тону. Втім, фото вона могла зробити до фарбування.

В напівпрозорому комбінезоні: Кайлі Дженнер блиснула розкішними формами в пікантному вбранніНовий образ Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Фото молодшої сестри Кім Кардашьян, яка також представила звабливе фото, набрало рекордну кількість лайків і обійшло знімок Кім. Всього за кілька годин своїми сердечками його відзначили близько 5 мільйонів фоловерів.

В напівпрозорому комбінезоні: Кайлі Дженнер блиснула розкішними формами в пікантному вбранніКайлі і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також нещодавно Кайлі знову не втрималася, щоб не висловити свої материнські почуття. Дівчина опублікувала фото, де вона ще вагітна своєю малою Стормі. «Повернення до того моменту, коли я була вагітна моєю дівчинкою. Я не можу повірити, що моїй доньці скоро буде два...», – написала щаслива й зворушена мама. Нагадаємо, дівчинку вона народила від репера Скотта Вокера, з яким перебувала у відносинах кілька років. Зараз пара взяла паузу, щоб розібратися в почуттях один до одного. За словами інсайдерів, колишні кохані прекрасно ладнають. А вся родина чекає не дочекається, коли вони возз'єднаються.

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