Міні-копія: Кайлі Дженнер і її однорічна дочка відзначили Різдво в однакових вбраннях

Кайлі Дженнер і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка показала нові фото з дівчинки

Кайлі Дженнер обожнює розчулювати мережу фото своєї доньки, якій в лютому виповниться 2 роки. Особливою популярністю у шанувальників дівчани користуються кадри, де мама і маля надягають однакові вбрання. На днях 22-річна бізнесвумен підкорила мережу розкішними образами для передодня Різдва.

Кайлі і Стормі наділи темно-зелені сукні від Ralph & Russo, які бренд розробив ексклюзивно для них. Дженнер приміряла довгу, з пишним бантом і високим розрізом, що оголював ноги. Доповнили плаття туфлі на шпильці, а також сережки та кольє зі смарагдами. Макіяж їй зробили виразний, в насичених коричневих відтінках. А волосся уклали м'якою хвилею. Дівчинка красувалася в закритій сукні з пишною спідницею і рукавами-ліхтариками, а доповнили образ непосидючої красуні білі кеди.

Кайлі і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

На цьому експерименти з образами мами і доньки не закінчилися. Кілька годин тому Кайлі продемонструвала, в яких костюмах вони зустрічали Різдво. Дівчина одягла білу піжаму зі святковим принтом і сірі шкарпетки. А Стормі – таку ж, тільки доповнила все білими шкарпетками. Завершує образ її улюблена зачіска – "ріжки". На фото вони сидять під розкішною ялинкою з вогниками і білими кулями, навколо розкладені подарунки. Виглядають вони щасливими і умиротвореними, немов на різдвяній листівці. "Merry Christmas", – написала коротко Дженнер. Шанувальники у відповідь поспішили привітати свою улюбленицю, засипавши заодно їх зі Стормі компліментами і словами розчулення.

Дівчина відсвяткувала Різдво в компанії улюбленої доньки (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, дочка Стормі Кайлі народила в лютому 2018-го року від репера Тревіса Скотта, з яким до цього зустрічалася рік. Пара довго не афішувала свої відносини, а тому вагітність Кайлі стала для шанувальників справжнім сюрпризом. Народження доньки ще більше зблизило Кайлі і Тревіса: вони стали частіше з'являтися разом на людях, а також робити багато спільних фото у своїх мікроблогах. Тим більш несподіваною стала новина, що пара вирішила взяти паузу у відносинах.