ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міні-копія: Кайлі Дженнер і її однорічна дочка відзначили Різдво в однакових вбраннях

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.12.2019 - 21:20
Міні-копія: Кайлі Дженнер і її однорічна дочка відзначили Різдво в однакових вбраннях
Кайлі Дженнер і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка показала нові фото з дівчинки

Кайлі Дженнер обожнює розчулювати мережу фото своєї доньки, якій в лютому виповниться 2 роки. Особливою популярністю у шанувальників дівчани користуються кадри, де мама і маля надягають однакові вбрання. На днях 22-річна бізнесвумен підкорила мережу розкішними образами для передодня Різдва.

Кайлі і Стормі наділи темно-зелені сукні від Ralph & Russo, які бренд розробив ексклюзивно для них. Дженнер приміряла довгу, з пишним бантом і високим розрізом, що оголював ноги. Доповнили плаття туфлі на шпильці, а також сережки та кольє зі смарагдами. Макіяж їй зробили виразний, в насичених коричневих відтінках. А волосся уклали м'якою хвилею. Дівчинка красувалася в закритій сукні з пишною спідницею і рукавами-ліхтариками, а доповнили образ непосидючої красуні білі кеди.

Міні-копія: Кайлі Дженнер і її однорічна дочка відзначили Різдво в однакових вбранняхМіні-копія: Кайлі Дженнер і її однорічна дочка відзначили Різдво в однакових вбранняхКайлі і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

На цьому експерименти з образами мами і доньки не закінчилися. Кілька годин тому Кайлі продемонструвала, в яких костюмах вони зустрічали Різдво. Дівчина одягла білу піжаму зі святковим принтом і сірі шкарпетки. А Стормі – таку ж, тільки доповнила все білими шкарпетками. Завершує образ її улюблена зачіска – "ріжки". На фото вони сидять під розкішною ялинкою з вогниками і білими кулями, навколо розкладені подарунки. Виглядають вони щасливими і умиротвореними, немов на різдвяній листівці. "Merry Christmas", – написала коротко Дженнер. Шанувальники у відповідь поспішили привітати свою улюбленицю, засипавши заодно їх зі Стормі компліментами і словами розчулення.

Міні-копія: Кайлі Дженнер і її однорічна дочка відзначили Різдво в однакових вбранняхДівчина відсвяткувала Різдво в компанії улюбленої доньки (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, дочка Стормі Кайлі народила в лютому 2018-го року від репера Тревіса Скотта, з яким до цього зустрічалася рік. Пара довго не афішувала свої відносини, а тому вагітність Кайлі стала для шанувальників справжнім сюрпризом. Народження доньки ще більше зблизило Кайлі і Тревіса: вони стали частіше з'являтися разом на людях, а також робити багато спільних фото у своїх мікроблогах. Тим більш несподіваною стала новина, що пара вирішила взяти паузу у відносинах.

Уроки стилю: Кайлі Дженнер демонструє, з чим носити шкіряні штани Спокуслива Снігуронька: Кайлі Дженнер засипала мережу гарячими фото в облягаючому комбінезоні
Новини України Кайли Дженнер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся