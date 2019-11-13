У чорному мереживі і капелюшку: Ірина Шейк блищить на новій обкладинці Vogue

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель прикрасила чергову обкладинку культового журналу

Ірина Шейк не раз прикрашала обкладинки культового модного журналу Vogue – вона блищала, мабуть, на версіях всіх країн. Цього разу розкішна модель взяла участь у зйомках для грудневого номера Vogue Росія. Фотосесія, над якою працювала ціла команда майстрів, присвячена чорному кольору як головному в цьому сезоні. Моделі представила класичні, гранжеві і кутюрні речі в цьому вічно актуальний відтінку.

Ірина Шейк і Стелла Максвелл для Vogue (фото: instagram.com/voguerussia)

На обкладинці, знятої крупним планом, Ірина приміряла чорне мереживне вбрання, яке доповнив капелюшок з такого ж матеріалу із зав'язками під підборіддям. Макіяж зірці зробили в натуральних тонах, з чіткими бровами, чуттєвими губами і сяючою золотистим блиском шкірою.

Як і багато журналів сьогодні, глянець представив для зимового номера дві обкладинки. Другу прикрасила новозеландська і британська топ-модель ірландського походження Стелла Максвелл. «Ангел» Victoria's Secret красується в довгій сукні-пуховику з відкритими плечима і пишною спідницею, черевиках на грубій підошві, а також шапці незвичайної форми.

Обидві обкладинки глянець опублікував у себе на сторінці в Instagram, зібравши масу лайків і схвальних коментарів від шанувальників.

Ірина і Стела на відпочинку (фото: instagram.com/irinashayk)

До речі, 33-річна Ірина і 29-річна Стелла – близькі подруги. Дівчата брали участь у багатьох спільних проектах, ходять разом по подіумах і навіть у відпустку іноді вибираються разом. Приміром, нещодавно обидві красуні хвалилися спокусливими фото з екзотичних місць. Можливо, дівчата відлетіли на чергові зйомки, тим не менш, в свтоих профілях вони демонстрували селфі в купальниках, забавні кадри з пляжу і гарячі – з номерів готелів.