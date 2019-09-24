Східна спокусниця: Белла Хадід захоплює сексуальною фігурою у відвертому вбранні

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Дівчина демонструє білизну від Ріанни

Белла Хадід стала однією з моделей, яким довірили демонструвати нову лінію бренду нижньої білизни Ріанни. Шоу Savage & Fenty, яке пройшло в "секретному" режимі в Нью-Йорку (відвідувачам навіть не дали знімати нічого на камери телефонів), відгриміло вже пару тижнів тому. Але Белла, як і інші учасниці показу, тільки нещодавно отримала можливість продемонструвати свій сексуальний образ. І вона, схоже, не може натішитися цим фактом.

Белла Хадід на показі Savage & Fenty (фото: instagram.com/bellahadid)

Дівчина опублікувала у своєму мікроблозі кілька фото з показу, де вона демонструє східний образ. Жовтий комплект: мереживні трусики і ліф-корсет, розшитий камінням, доповнюють високі мереживні панчохи і накидка такого ж відтінку. На руках, талії і у волоссі красуються численні золотисті прикраси. Спокусливу нотку образу надають також випущені завитки волосся і макіяж у східному стилі з акцентом на очі зі стрілками і "витягнутими" до скронь куточками.

Шоу вийшло видовищним і яскравим (фото: instagram.com/bellahadid; instagram.com/savagexfenty)

На днях сама засновниця бренду повідомила, що нарешті шоу можна побачити – право транслювати його придбав інтернет-відео сервіс Amazon. До речі, показ вийшов по-справжньому грандіозним і за деякими даними він претендує на те, щоб зайняти місце білизняного магната Victoria's Secret.

Белла – одна з найактивніших учасниць Тижнів моди (фото: instagram.com/bellahadid)

Нагадаємо, на подіумі знаменитої барбадоської співачки і бізнесвумен також засвітилися Кара Делевінь, Джіджі Хадід, Джоанс Смоллс і Ешлі Грем.

Белла для Missoni (фото: instagram.com/bellahadid)

Також Белла – одна з найбільш активних учасниць показів на всіх Тижнях моди, яка буквально засипала мережу своїми подіумними луками – продемонструвала новий проект. Вона знялася для італійського будинку високої моди Missoni, де приміряла масу стильних новинок від бренду. Судячи з усього, особливо сподобалися молодшій Хадід жакети з яскравим зигзагоподібним принтом.