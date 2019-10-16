Названа найкрасивіша знаменитість у світі: гарячі фото красуні

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Вивчаємо перші рядки в параді красунь

Пластичний хірург з Лондона Джуліан Де Сільва вирішила розставити всі крапки над і в питанні, хто зі світових знаменитостей найкрасивіший. Визначати вона вирішила з допомогою давно відомого методу – використовуючи правило «золотого перетину». З допомогою підрахунків пропорцій їй обрати визначити п'ятірку лідерів.

Найкрасивіша в світі дівчина визначена (фото: instagram.com/bellahadid)

Перше місце дісталося 23-річній американській моделі з палестинськими корінням Беллі Хадід. «Макса» золотого перетину підказує, що розташування губ, носа, очей та інших рис у Белли просто ідеально. Вірніше, на 94,35%. Що ж, кажуть, що модель не раз вдавалася до послуг пластичних хірургів, але суті справи це не змінює.

Бейонсе зайняла друге місце (фото: instagram.com/beyonce)

Друге місце посіла королева поп-сцени і r'n'b-діва Бейонсе. Її риси, на думку автора дослідження, ідеальні на 92,44%.

Третє місце посіла Ембер Херд (фото: instagram.com/amberheard)

Трійку лідерів закриває визнана красуня і володарка сердець, голлівудська акторка Ембер Херд. Вона також удостоїлася похвали за свій ніс – він виявився самим досконалим їх всіх знаменитостей, які беруть участь у «хіт-параді».

За колишньою дружиною Джонні Деппа і екс-коханою Ілона Маска слідують Аріан Гранде (її симетричні риси і ідеальні на 91,81%), а також Тейлор Свіфт зі своїми 91,64 % «ідеальності». Серед інших зірок, які потрапили в список Джуліан, були Кейт Мосс, Наталі Портман, Скарлетт Йоханссон, Кеті Перрі і Кара Делевінь.

Цікаво, що старша сестри Белли – 24-річна модель Джіджі Хадід – в цьому списку не фігурує. Хоча її не раз визнавали однією з найбільш успішних і гарних дівчат у світі, і кількість її шанувальників поки що перевищує Белли.

Белла для Michael Kors (фото: instagram.com/bellahadid)

Ніхто з учасників дослідження поки що не відреагував на результати. Мабуть, знаменитостям не до того. Приміром, найгарніша дівчина в світі – Белла Хадід – зараз зайнята новою рекламною кампанією Michael Kors.