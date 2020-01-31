Вся в маму: дочка Моніки Беллуччі захопила красою рекламної кампанії Dolce & Gabbana

Діва Кассель (фото: instagram.com/chloelfv.photo)

Дівчинка стала музою бренду

Моніка Беллуччі – одна з найкрасивіших жінок планети, яка досі підписує вигідні контракти. Одне з останніх досягнень італійської діви – рекламна кампанія для Dolce & Gabbana, де Моніка стала обличчям косметичної лінії. З цим брендом Беллуччі співпрацює вже давно. І схоже, юна дочка культової красуні вирішила повторити долю своєї мами.

Діва в нової рекламної кампанії (фото: instagram.com/devacassel_)

15-річна Діва, народжена в шлюбі з відомим французьким актором Венсаном Касселем, стала обличчям нового аромату знаменитої італійської марки. Дівчинка прикрасила собою рекламну кампанію "Dolce Shine", парфум незабаром з'явиться у продажу. Зйомка проходила на тлі розкішної природи і вийшла яскравою і весняної. Діва позує в білому вільній сукні з вишивкою, образ доповнив великий кулон. Пишне волосся юної зірки вільно розвіваються на вітрі, в руках вона тримає величезний букет квітів. Макіяж їй зробили мінімальний. Втім, дівчинка успадкувала від своєї мами виразні риси обличчя і особливу чарівність, а тому легко притягує до себе увагу навіть у простому вигляді.

Дівчинка пішла по стопах батьків (фото: instagram.com/vincentcassel)

Перші кадри, які потрапили в мережу, демонструють, що Діва відчуває себе в об'єктиві камери як риба у воді. Що не дивно при таких батьках.

До речі, ні Моніка, ні Венсан не маю нічого проти того, що їх діти хочуть завоювати шоу-бізнес. "Я думаю, що мої дві доньки перейняли від мене творчу жилку, але ми побачимо, поки рано говорити про це... Тим не менш, яке б рішення вони не прийняли, я буду підтримувати їх", – якось зізналася Моніка в інтерв'ю.

Венсан також не упускає випадку зізнатися в безумовній любові і підтримки своєї малечі. "Моя любов, моя насолода, моя доросла, моя маленька, моя литовець, мій римлянин, мій парижанин, моя дочка, моя Девинья. З днем народження, моя обожнювана любов. Я люблю тебе більше всього на світі", – написав він у честь дня народження дівчинці на своїй сторінці в Instagram.

Діва успадкувала красу матері і харизму батька (фото: instagram.com/chloelfv.photo)

До речі, у минулому році Діва вже блищала у зйомках для Dolce & Gabbana. По всій видимості, участь дівчатка в рекламній кампанії принесло успіх лінії, і марка вирішила продовжити контракт з юною красунею.