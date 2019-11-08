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Напівгола на пляжі: Емілі Ратаковскі блиснула оголеними грудьми і тонкою талією

Lite » Мода 08.11.2019 - 22:28
Напівгола на пляжі: Емілі Ратаковскі блиснула оголеними грудьми і тонкою талією
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель опублікувала спекотне фото

Емілі Ратаковскі – одна з найпопулярніших медіаособистостей в світі. Дівчина відома не стільки своїми кар'єрними досягненнями в моді і кіно (хоча і там вона добулася певних висот), скільки яскраво вираженою сексуальністю і бажанням її демонструвати всьому світу. Емілі – знаменита феміністка і активістка у боротьбі за права жінок, яка своїм прикладом показує, що бути успішною і поважною бізнес-вумен, щасливою дружиною і при цьому ходити напівголою цілком нормально. Вона обожнює показувати своє досконале тіло як на світських івентах, куди часто є у "голих" сукнях, так і у власному мікроблозі.

Напівгола на пляжі: Емілі Ратаковскі блиснула оголеними грудьми і тонкою талієюСпокуслива Емілі (фото: instagram.com/emrata)

Сьогодні, 8 листопада, на сторінці 28-річної красуні в Instagram з'явилося нове спекотне фото – Емілі лежить на шезлонгу, спустивши верх купальника, а голі груди прикривши яскравим капелюшком леопардового забарвлення. Злегка прогнувшись, Ратаковскі продемонструвала всі переваги своєї фігури: спокусливий прогин, пишні форми, тонку талію й стрункі стегна. Золотистий загар і мінімум косметики – останній штрих до досконалої літньої картинки.

Напівгола на пляжі: Емілі Ратаковскі блиснула оголеними грудьми і тонкою талією

Емілі і Себастьян (фото: instagram.com/emrata)

Також одне з улюблених занять Емілі останнім часом – показувати свій будинок у Каліфорнії, де вони з чоловіком і домашнім улюбленцем – псом Коломбо, проводять цілі дні. Дівчина постійно проводить екскурсії по кімнатах, запитує у фоловерів ради щодо предметів інтер'єру, жартує і захоплюється дизайном. На одному з останніх подібних кадрів вона постала також напівоголеною. Емілі позує в крихітному чорному бікіні, а її чоловік сидить поруч. До речі, Себастьян зовсім не проти гарячих кадрів своєї дружини і є автором частини з них.

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