Напівгола і в блискітках: Вінні Харлоу засипала мережу пікантними кадрами з дня народження

Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Канадська модель відзначила 25-річчя

Вінні Харлоу відома всьому світу як одна з найуспішніших моделей. Її популярності сприяв і факт наявності у неї вітіліго – захворювання, через яке її шкіра носить пігментацію. А вірніше – вміння прийняти себе і надихнути на щасливі зміни тих, хто цього потребує. Шлях на вершину модельної кар'єри почався з відомого телешоу "Топ-модель по-американськи".

А сьогодні вона бере участь в масі показів, знімається для глянцевих видань, співпрацює з такими фешн-гігантами, як Desigual та Victoria's Secret. Це явно не межа, але зараз їй є чим пишатися. Тим більше що привід підсумувати досягнення якраз також є – в минулі вихідні Вінні зазначила перший значущий ювілей, знаменитій красуні виповнилося 25 років.

Дженніфер Лопес і Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

В честь такої події Харлоу влаштувала грандіозну вечірку в Майамі, куди були запрошені друзі та рідні. Перед цим Вінні, до речі, встигла відвідати концерт Дженніфер Лопес. Туди вона приміряла блакитний костюм – спідниця і топ, нагадує верх купальника, небесного відтінку зробили її свіжою і сяючою. А для дня народження приготувала щось яскравіше.

На 25-річчя Вінні обрала блискуче у всіх сенсах вбрання (фото: instagram.com/winnieharlow)

Красуня приміряла незвичайної краси костюм від Nene L. A. Shiro, який склали пояс з блискучою бахромою, а також накидка на плечі з візерунками з камінців і блискіток, ледь прикриває голі груди Вінні. Доповнили вбрання тільки трусики тілесного відтінку, а тому складалося враження, що струнке тіло прикривають тільки переливи і відблиски від численних каменів. Доповнили наряд масивні сережки, яскравий макіяж і укладка-хвиля.

Вінні на вечірці на честь дня народження (фото: instagram.com/winnieharlow)

У своєму мікроблозі Вінні показала, як ріже святковий торт і веселиться в нічному клубі. А на наступний день дівчина вирушила в морську прогулянку на яхті. Золотистий купальник вона доповнила підвісками, чокерами і браслетами. Вінні зробила масу фото у відвертих позах, демонструючи своє бездоганне тіло і незвичайну красу.

Вінні з розмахом відсвяткувала день народження (фото: instagram.com/winnieharlow)

Численні фото у відвертому бікіні вона супроводила підписами зі словами подяки. "Спасибі всім за привітання з днем народження і дзвінки! Я дійсно відчуваю любов, і для мене це велика честь і радість! Це дійсно благословення Бога – відчувати таку любов!". "Mermaid kisses, Birthday wishes" ("Поцілунки русалки, привітання з днем народження...") та інші в такому ж дусі.