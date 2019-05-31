Потрібне підкреслити: Кім Кардашьян захопила стрункою фігурою в обтягуючому комбінезоні

Кім Карадашьян, яка відома своєю любов'ю до екстравагантних нарядів, в черговий раз приємно здивувала фанатів. Знаменита красуня вийшла у світ в обтягуючому костюмі тілесного відтінку з принтом. Легінси і водолазка з високим горлом підкреслили струнку фігуру зірки і її знамениті форми. Доповнили наряд біла сумка і босоніжки на високому каблуці. Довге волосся знаменитості було злегка підкручене і розпущене, а на лице нанесено досить яскравий макіяж.

Кім Кардашьян обожнює обтягиваюзие вбрання (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім поділилася серією фото, де вона у своїй звичній манері ефектно виходить з машини, не ставши уточнювати, куди вона прямує. Але і цього було достатньо, щоб мережа вибухнула захопленими коментарями.

Мені подобається твоя постать та вигини...

Боже, досконалий образ

Королева Кім

Ти все!

Ви повинні бути моделлю

Мала, твоє обличчя вже чудове! Будь ласка, нічого більше не чіпай! Ти досягла гламурного успіху!

Дитинко, ти так красива і прекрасна

Це неймовірно

Моя любов

Фантастичний образ, ти виглядаєш чудово

Втім, були і ті, хто залишився незадоволений нарядом, порівнявши принт з "волоссям, які дівчата залишають у душі", а також зазначивши, що верхня частина костюма занадто довга. Але як би там не було, Кім знову змусила всіх говорити про себе.

На 5-річну річницю весілля Каньє подарував Кім квитки на концерт Селін Діон (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, днями вона продемонструвала ще один подібний образ. На концерт Селін Діон, який відбувся у Лас-Вегасі, вона одягла білий обтягуючий комбінезон зі вставками на грудях і стегнах, що імітують нижню білизну. Як виявилося, це подарунок чоловіка знаменитої красуні – Каньє Уеста. Таким чином він привітав дружину з 5-річною річницею весілля. Окрім самого концерту, люблячий чоловік влаштував Кім і зустріч зі співачкою за лаштунками. Сама артистка також опублікувала фото з подружжям у себе на сторінці в Instagram, написавши: "Вітаю з 5-річчям, Кім і Каньє! Спасибі, що прийшли подивитися моє шоу!".