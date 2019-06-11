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Пляжна муза: Тіна Кунаки захопила ідеальною формою і пишними грудьми

Lite » Мода 11.06.2019 - 21:28
Пляжна муза: Тіна Кунаки захопила ідеальною формою і пишними грудьми
Тіна кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

22-річна модель поділилася фото з відпочинку

Тіна Кунаки, що в кінці квітня подарувала своєму чоловікові – знаменитому акторові Венсану Касселю – дочку Амазоні, вже повністю прийшла в форму. І фото в аккаунті моделі відразу стало в рази більше. Нещодавно вона показала струнке тіло на тлі океану. Також їх з чоловіком регулярно підловлюють папараці на спільних прогулянках. І кожен раз Тіна захоплює громадськість стрункістю і підтягнутою фігурою. Як вдалося з'ясувати журналістам, відновити свою форму після пологів їй допомогли регулярні тренування, а також збалансоване харчування.

Пляжна муза: Тіна Кунаки захопила ідеальною формою і пишними грудьмиНове селфи Тіни підірвало мережу (фото: instagram.com/tinakunakey)

Кілька годин тому знаменита красуня опублікувала нове селфі з пляжу. Дівчина лежить на шезлонгу в білому топі, який підкреслює її засмаглу шкіру і ефектний зовнішній вигляд. На обличчі в неї – ні грама косметики, волосся прибране, а на шиї красується підвіска із смарагдом. По всьому, ланцюжок – подарунок Венсана, так як зазначила Тіна його на фото.

Пляжна муза: Тіна Кунаки захопила ідеальною формою і пишними грудьмиДівчина остаточно прийшла у форму після пологів (фото: instagram.com/tinakunakey)

Фолловери зірки тут же засипали юну красуню компліментами:

  • Вау!
  • Красива, надихаюча
  • Як можна бути такою гарною
  • Бомба!
  • Неймовірна
  • Иконическая
  • Моя любов
  • Ви так прекрасні
  • Чорт, ти досконала
  • Твоє тіло так прекрасно
  • У чому секрет твого досконалості? Неземна краса
  • Муза
  • Найкрасивіша

Не обійшлося і без малюка. Так, багатьох обурило, що батьки досі не показали світові обличчя своєї доньки.

  • Ми ходимо бачити дитину, Тіна
  • Де дитина?
  • Була дитина?

Пляжна муза: Тіна Кунаки захопила ідеальною формою і пишними грудьмиТіна і Венсан обожнюють кумедні фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

Нагадаємо, Тіна і Венсан почали зустрічатися в 2016-му році, а в 2018-му вони офіційно оформили стосунки. До цього Венсан був одружений на знаменитій італійської акторки Моніки Беллуччі. У цьому шлюбі народилися дві дівчинки: Діва і Леоні Кассель.

Сама Моніка довго не афішувала особисте життя після розлучення з Венсаном. Але, здається, красуня також щаслива у нових стосунках. У лютому цього року вона представила світу нового коханого – 36-річного французького художника Ніколаса Лефевра.

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Новини України модаТина КунакиВенсан Кассель
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