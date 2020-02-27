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У сукні-сітці і з яскравим макіяжем: Джіджі Хадід захопила досконалою фігурою у відвертому образі

Lite » Мода 27.02.2020 - 22:32
У сукні-сітці і з яскравим макіяжем: Джіджі Хадід захопила досконалою фігурою у відвертому образі
Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Зірка дефілює на паризькому подіумі

Джіджі Хадід порадувала новим дефіле, а отже, і новими знімками в своєму мікроблозі. Так, дівчина взяла участь у показі французького будинку високої моди Lanvin. На подіумі вона демонструвала вишукане плаття з напівпрозорої тканини тілесного відтінку, розшите "сіткою" з квітів і каменів. Зверху на нього було накинуто довге чорне пальто прямого крою. Доповнювали лук аксесуари: червоні рукавички, тонкий ремінець на талії, а також сріблясте взуття.

Образ вийшов жіночним і пристрасним ще й завдяки укладці та візажу: волосся моделі були завите великими локонами і зачесане назад, а макіяж зроблений з акцентом на яскраві губи в тон рукавичкам. Такий образ припав до душі послідовувачам дівчани, яких у неї, до речі, вже більше 51 мільйона. "Чудова", "прекрасна", "королева", – пишуть вони.

У сукні-сітці і з яскравим макіяжем: Джіджі Хадід захопила досконалою фігурою у відвертому образіУ сукні-сітці і з яскравим макіяжем: Джіджі Хадід захопила досконалою фігурою у відвертому образіУ сукні-сітці і з яскравим макіяжем: Джіджі Хадід захопила досконалою фігурою у відвертому образі

Джіджі Хадід на Тижні моди у Парижі (фото: instagram.com/gigihadid)

Після прибуття в Париж знаменита красуня показала ще один яскравий образ, але в кежуал-стилі. Яскраво-оранжевого відтінку костюм – вузькі штани та оверсайз-піджак – вона вдало доповнила білою футболкою і білими кросівками з помаранчевої підошвою. Сама 24-річна красуня зробила акцент на взутті – вона вже давно є обличчям американської спортивної компанії Reebok. Волосся вона зібрала у хвіст на потилиці, а макіяж зробила мінімальний, в натуральних тонах. Виглядала вона настільки "соковито" і свіжо, що просто підірвала своїм образом мережу. "Ти просто світишся!", – не можуть не захоплюватися фоловери дівчини.

У сукні-сітці і з яскравим макіяжем: Джіджі Хадід захопила досконалою фігурою у відвертому образіУ сукні-сітці і з яскравим макіяжем: Джіджі Хадід захопила досконалою фігурою у відвертому образі

Модель обожнює яскраві образи (фото: instagram.com/gigihadid)

До речі, такий сяючий зовнішній вигляд обумовлений не тільки новинками в гардеробі. Напевно тут замішана і особиста історія. Так, з тих пір як Джіджі відновила стосунки зі своїм коханим Зейном Маліком, вона стала набагато більш активна в мережі. І завжди виглядає задоволеною і щасливою. Нагадаємо, пара вперше після року розлуки з'явилася разом в січні. Самі зірки нічого не постили, але іноді в сторіз старшої Хадід миготять фото з Зейном. Так що, скоріше за все, у пари все відмінно.

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