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В червоному латексі і ботфортах: Вінні Харлоу показала бездоганне тіло в спокусливому total look

Lite » Мода 26.12.2019 - 22:28
В червоному латексі і ботфортах: Вінні Харлоу показала бездоганне тіло в спокусливому total look
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель захопила новим образом

Вінні Харлоу вирішила розбавити затишні домашні фото, якими рясніє вся стрічка в Instagram, продемонструвавши свій спокусливий образ на вихід. Дівчина не сиділа весь святковий вечір вдома, а вирушила з друзями на баскетбол. Там красуня, яка обожнює гучні вечірки, концерти і тусовки, змогла дати вихід своїй нестримній енергії.

В червоному латексі і ботфортах: Вінні Харлоу показала бездоганне тіло в спокусливому total lookВінні вибрала цього разу яскраве вбрання (фото: instagram.com/winnieharlow)

Для заходу дівчина приміряла спокусливий образ, який склали червона міні-спідниця з високою посадкою, светр з високим коміром, а також ботфорти на високих підборах. Зверху Вінні накинула об'ємне пальто, в руки взяла прозору сумочку Chanel, прикрашену великими намистинами, а в якості аксесуарів підібрала витончену підвіску, браслети і кільця. Останній штрих – яскравий макіяж і укладене хвилею волосся.

В червоному латексі і ботфортах: Вінні Харлоу показала бездоганне тіло в спокусливому total look

Вінні на стадіоні (фото: instagram.com/winnieharlow)

"З Різдвом Христовим! Я сподіваюся, що ваші свята наповнені любов'ю, сміхом і відпочинком, тому що у нас попереду ціле нове десятиліття, щоб перемогти!", – написала 25-річна модель.

До речі, відзначати Різдво Вінні вирішила в сімейному колі на своїй батьківщині, в Торонто. Дівчина показала кілька фото, де він позує з татом і бабусею. Незвично бачити знамениту тусовщицю у затишній родинній атмосфері, але виглядає вона по-справжньому щасливою.

В червоному латексі і ботфортах: Вінні Харлоу показала бездоганне тіло в спокусливому total look

Вінні з татом і бабусею (фото: instagram.com/winnieharlow)

Кадри зібрали безліч лайків та коментарів від шанувальників зірки. Багато хто захопився умінням Вінні складати бездоганні образи. Нагадаємо, нещодавно Харлоу продемонструвала не менш виграшну комбінацію.

Вона віддала перевагу бежевому total look. Ансамбль склали топ з вирізом на грудях і високим коміром, облягаючі брюки з високою посадкою, а також ботильйони зміїного забарвлення на високих підборах від Steve Madden. В додаток до них Вінні підібрала сіру сумку, а завершували бездоганний лук великі сережки-кільця і золотисті прикраси: браслети, кільця, підвіски... Вийшло, як завжди, неймовірно ефектно!

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