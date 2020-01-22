В пальто на голе тіло: Наталія Водянова захопила ідеальною фігурою в стильній сукні

Наталя Водянова, яка днями показала стильний образ в трендовому пальто, вирішила розвивати цю тему. 37-річна зірка знову підкорила незвичайним образом. Для Всесвітнього економічного форуму, де модель і філантроп виступила в якості спікера, вона одягла оригінальне вбрання. Приталене чорне плаття-пальто з невеликим запахом і розкльошеною до низу спідницею виглядало досить суворо, але в той же час жіночно і привабливо. По всій видимості, свою роль зіграв ефект одягненого на голе тіло верхнього одягу. Доповнили образ чорні черевики на низькому каблуці.

Наталя в новому образі (фото: instagram.com/natasupernova)

Волосся моделі були укладене на прямий проділ і завите м'якими хвилями. Цього разу в макіяжі їй підкреслили очі, а губи покрили легким рожевим блиском. Останній штрих – хайлайтер, який покривав шкіру вологим сяйвом. Виглядає Наталя, яка завжди захоплює шанувальників молодістю і красою, просто чарівно.

Модель в пальто Dior (фото: instagram.com/natasupernova)

У своєму мікроблозі Наталія опублікувала кілька фото, супроводивши їх розгорнутим підписом: "На заході Women in Crisis в Давос-Хаусі під час Всесвітнього економічного форуму я вирішив поговорити про гідність. Коли йдеться про гідність, це питання освіти, тому що те, що може бути гідно для дівчини в Європі, не те ж саме для дівчини в Індії. Досить часто дівчата і жінки не знають своїх прав, і їм нема з ким поговорити... Дякую Девіду Мілібенду (Міжнародний комітет порятунку), моєму члену Ради директорів Спеціальної Олімпіади Ганні Фінукейн (Банк Америки) і Діні Пауелл (Goldman Sachs) за те, що запросили мене виступити".

Шанувальники, яких все ж більш цікавить сама Водянова, ніж її проекти, засипали Наталю захопленнями її квітучим зовнішнім виглядом і питаннями про те, де придбати подібний образ.