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Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день

Понеділок 13 липня 2020 21:56
Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Експерт розповіла про модні прийоми, які допоможуть урізноманітнити будь-який образ

Привнести в образ ефектні деталі, які зроблять його більш яскравим, живим і допоможуть розставлять акценти допоможуть деталі і фішки, які можна легко взяти на озброєння і застосовувати постійно. Стиліст Карина Капрієлова розповіла, як зробити гардероб більш цікавим, а стиль - впізнаваним з мінімальними витратами.

Експерт запропонувала перелік модних способів, як оживити свій повсякденний лук влітку:

  • Бандани для вільних суконь в стилі бохо, хіпі, селянський стиль

Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Футляри для телефонів або маленькі сумочки на шиї для костюмів

Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Панами для розслаблених образів

Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Топ-5 помилок, які зіпсують річний офісний образ

  • Знімнні коміри - прикрасять будь-яку сукню

Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Шпильками з написами зададуть грайливість будь-якому луку

Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Пірсинг вуха - буде пікантно виглядати в романтичних образах

Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Косинки на волосся розфарбують кольором будь-який лук

Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Пов'язки на брюках - якщо у вас є взуття з пов'язками спробуйте підв'язати ними штани

Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Пластикові ланцюга - актуальні не тільки на сумках, але і на окулярах

Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Браслети на сорочках - ця "фішка" тільки з'являється, і її можна протестувати

Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Біжу і черепашки - оригінально носити кольє, прикраси поверх комірця

Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Декоративні гудзики - виглядають як брошки і ними можна оживити будь-який нудний предмет гардероба

Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • аксесуари 3D - пам'ятаєте в 90-х були чобітки-дутики? Так от зараз мюли і сумки

Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Ланцюги на ременях - будь-який ремінь буде виглядати цікавіше, якщо ви прикріпите до нього металевий ланцюг

Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господінова назвала топ-5 правил, які допоможуть залишатися модною завжди.

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