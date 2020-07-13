Як оживити літній образ: топ фішок від стиліст на кожен день

Експерт розповіла про модні прийоми, які допоможуть урізноманітнити будь-який образ
Привнести в образ ефектні деталі, які зроблять його більш яскравим, живим і допоможуть розставлять акценти допоможуть деталі і фішки, які можна легко взяти на озброєння і застосовувати постійно. Стиліст Карина Капрієлова розповіла, як зробити гардероб більш цікавим, а стиль - впізнаваним з мінімальними витратами.
Експерт запропонувала перелік модних способів, як оживити свій повсякденний лук влітку:
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Топ-5 помилок, які зіпсують річний офісний образ
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господінова назвала топ-5 правил, які допоможуть залишатися модною завжди.