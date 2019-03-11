Відповідь Кейт Міддлтон: Меган Маркл обрала вбрання в зелених тонах (відео)

Меган Маркл і принц Гаррі відзначають День Співдружності націй

11 марта в Великобритании отмечается День Содружества наций (Commonwealth Day) – праздник, объединяющий 53 страны-участницы международного сообщества, ранее входившие в Британскую империю. По такому поводу Герцог и герцогиня Сассекские отправились на очередной светский прием, который состоялся в Канадском доме.

Меган Маркл и принц Гарри успели многое: официальная часть включала в себя общение с канадцами, проживающими на территории Англии, из самых разных сфер: моды, искусства, бизнеса и науки, а также участие в забавной весенней традиции – готовить с детьми кленовые ириски. Нужно отметить, что Меган все более свободно чувствует себя на подобных мероприятиях. В этот раз она также много шутила, смеялась и фотографировалась со всеми желающими.

Новый стильный выход Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Для выхода она, подобно Кейт Миддлтон в одной из недавних поездок, выбрала наряд в зеленых тонах. На Маркл было стильное длинное пальто из осенне-зимней коллекции Erdem достаточно простого кроя, но с оригинальными деталями: укороченными рукавами с отворотами, отложным воротником, цветочными узорами из черных пайеток и крупными пуговицами. К нему она надела платье без бретелей из такого же материала.

Дополнил образ черный с золотой застежкой клатч Givenchy и утонченные туфли на высокой шпильке от Aquazzura – несмотря на последние месяцы беременности. Из украшений герцогиня оставила только небольшие серьги, а волосы собрала в низкий пучок на затылке, выпустив пару прядей. Получилось невероятно стильно и свежо!





Новый стильный выход Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

К слову, сегодня, 11 марта, Меган предстоит еще один светский выход. Вместе с другими членами королевской семьи, включая королеву Елизавету, Кейт Миддлтон и принца Уильяма, они отправятся на службу в Вестминстерском аббатстве.

Напомним, ранее Меган Маркл очаровала нежным образом на встрече с королем Марокко.

Мы также сообщали, что во время второго дня пребывания в Марокко принц Гарри и Меган Маркл посетили школу-пансионат, где у девочек 12-18 лет есть возможность получить среднее образование, что являестя проблемой для женщин Марокко. Там герцогине Сассекской сделали мехенди - тату хной на удачу.