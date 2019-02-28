Обережно, гаряче! Популярна модель засипала мережу "голими" фото

Емілі Ратаковські (фото: instagram.com/emrata)

Емілі Ратаковські презентувала нову лінію купальників

Американська модель і актриса Емілі Ратаковськи – мабуть, рекордсменка за кількістю провокаційних виходів у відвертих сукнях. Останній з них, до речі, відбувся на церемонії нагородження премії Оскар 2019. На вечірці Vanity Fair вона з'явилася в бежевій мереживній сукні Brock Collection, головні відмінності якого: максимально відкритий корсет, зухвала оборка на талії і напівпрозора спідниця.

Любить оголюватися вона і у своєму Instagram. Практично половина всіх фото в її мікроблозі відверто сексуальні. До речі, на звичку публічно оголюватися не вплинуло навіть заміжжя.

Пекуча Емілі Ратаковські в спокусливих купальниках (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, Емілі і її бойфренд Себастіан Бер-Макклардом одружилися в лютому минулого року. А днями вони відзначили річницю весілля. В честь такої події Емілі виклала в мережу серію знімків з торжества і зробила зворушливий підпис:

"У цей день рік тому ми вирушили в мерію з деякими з наших найближчих друзів. Що це був за рік! Вийти за тебе заміж було однією з найбільших радостей в моєму житті. З новим роком!"

Емілі Ратаковські в новій фотосесії(фото: instagram.com/emrata)

Сім'я сім'єю, але від роботи нікуди не дітися. Сьогодні дівчина порадувала підписників серією відвертих знімків. Емілі позує в купальниках з нової лінії власної марки Inamorata. До речі, родзинка всіх купальників виробництва Ратаковські – мінімум тканини, максимум тіла, що і демонструє відверта фотосесія.

"В Inamorata з'явилося кілька нових принтів і моделей. Я так давно хотіла показати вам цю модель!..", "Мій новий улюблений купальник", – підписала гарячі фото Емілі.

Емілі Ратаковські в спокусливих купальниках (фото: instagram.com/emrata)

До речі, нещодавно ще одна модель похвалилася розкішними формами в новій рекламній кампанії. Кендалл Дженнер в еластичній білизні продемонструвала ідеальні вигини і пластику.

А ось Кара Делевінь повністю оголилася для рекламного кампейна Balmain.

Також нагадаємо, раніше Ріанна з'явилася на секретній вечірці Бейонсе в розкішній літній сукні з анімалістичним принтом.