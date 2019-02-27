Леопардовий принт і відкриті плечі: Ріанна з'явилася на секретній вечірці Бейонсе

Ріанна (фото: instagram.com/priscillaono)

31-річна співачка вибрала міні-сукню з анімалістичним принтом

Кінопремія Оскар 2019, яку всі ЗМІ обговорюють вже кілька днів, все ще дивує новими подробицями. Так, крім урочистої церемонії, вечірки Vanity Fair і заходу, влаштованого Елтоном Джоном, тут відбулося ще одне паті. Організатори секретної вечірки, подробиці якої не розголошуються: королева королева r'n'b Бейонсе і її чоловік – репер Джей Зі. Gold Party пройшла в розкішному лос-анджелеському готелі Chateau Marmont і зібрала лише обраних. Так, у числі запрошених були Періс Хілтон, Кеті Перрі з Орландо Блумом, Дженніфер Лопес та її чоловік Алекс Родрігес, Леонардо Дікапріо і безліч інших зірок першої величини.

Стильна Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Побувала на вечірці і Ріанна, яка нещодавно відзначила 31-й день народження. Знаменита своїм епатажним стилем, в цей раз співачка також віддала перевагу вельми яскравому вбранню. І треба визнати: коротке плаття з пишними воланами і леопардовим принтом від французького бренду Alexandre Vauthier Official, відкриває плечі і демонструє ноги, – вдалий вибір. Воно відмінно підкреслило жіночну фігуру зірки. До речі, вельми струнку. Окремої уваги заслуговують і деталі: леопардовий клатч, масивні сережки і браслети, а також чорні босоніжки на високому каблуці від Amina Muaddi – весь ансамбль вийшов досить гармонійним. Доповнили його легка недбала зачіска в стилі beach waves і макіяж з акцентом на яскраво-червоні губи.

Стильна Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

До речі, співачка часто радує шанувальників своїми виходами, так що їх активність і реакція були передбачувані. "Королева світу", "Супер-супер красива ", "Чому ти настільки неймовірна?", "Вау" – подібні коментарі продовжують сипатися на зірку. Що ж, вона їх заслужила.

Відзначимо, що в Парижі тим часом проходить Тиждень моди. Наталя Водянова, Дженніфер Лоуренс, Кара Делевінь та інші зірки відвідали показ Dior.

Також нагадаємо, що Кендалл Дженнер в еластичній білизні продемонструвала ідеальні вигини і пластику.