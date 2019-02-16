Мокра і оголена: Кара Делевінь стала зіркою нової кампанії Balmain

Фото: Кара Делевінь (instagram.com/caradelevingne)

Модель стала обличчям весняно-літньої колекції відомого бренду

Знаменита і затребувана британська модель та актриса Кара Делевінь, яка раніше вже захопила провокаційним знімком для рекламної кампанії Balmain сезону весна-літо 2019, взяла участь у новій зйомці для бренду. Причому на цей раз вона повністю оголилася.

Креативний директор модного будинку Balmain Олів'є Рустен опублікував на своїй сторінці в Instagram нові кадри з весняно-літньої кампанії.

На фото 26-річна Кара зображена оголеною і з мокрими волоссям, модель сидить боком до камери і дивиться в об'єктив.

"Уявіть світ, де ви можете бути собою без осуду. Уявіть світ, де є тільки любов без ненависті. Уявіть світ, де ви можете бути вільними. Свобода - це ключ. Будьте собою, будьте вільними", - підписав відвертий знімок Олів'є.

Фото: (instagram.com/olivier_rousteing)

Він також поділився відео, яке було знято в рамках кампейна. У ньому кадри з Делевінь чергуються зображенням морських хвиль.

Відео: (instagram.com/olivier_rousteing)

Фото швидко набрав понад 52 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів - підписникам Рустена припали до душі його креативні ідеї для зйомки.

Нагадаємо, раніше модний будинок Balmain опублікував перший кадр з спільної роботи з Карою Делевінь, який теж вийшов дуже розкутим. На ньому оголені Кара і Олів'є відтворили топлес-шедевр Джанет Джексон.

Відверта кампанія Balmain весна-літо 2019 (фото: instagram.com/Balmain)

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