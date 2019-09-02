Ослепительна! Тина Кунаки подчеркнула пышную грудь стильным нарядом и изысканным колье

Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

22-летняя модель демонстрирует безупречный вкус

Тина Кунаки, которая сопровождает мужа на 76-м Венецианском кинофестивале, не устает радовать поклонников стильными выходами. Знаменитая модель привыкла к вниманию публики, а профессиональная сноровка позволяет ей чувствовать себя на красной дорожке как дома. Потому красавица сразу становится целью всех фотографов. В этом году девушка успела показать уже несколько нарядов.

Тина и Венсан (фото: instagram.com/tinakunakey)

Первое их появление с Венсаном Касселем на публике вызвало настоящий фурор. Тина прибыла на вечер в коротком черном платье Armani , сплошь покрытом перьями и блестками. В ушах у нее поблескивали крупные серьги с бриллиантами от французского бренда Messika, а в руках она держала маленькую черную сумочку.

Венсан был одет в серый костюм и белую рубашку, которые дополнил черным галстуком и темными солнцезащитными очками. Пара позировала публике, держась за руки, и всячески показывала, что в отношениях у них полгая гармония. Об этом свидетельствует и сториз Тины. Звезда опубликовала у себя снимок мужа с его экс-супругой Моникой Беллуччи, подписав все лаконично: сердечком. Таким образом она дает понять, что никакой ревности нет и быть не может.

Тина Кунаки в Италии (фото: instagram.com/tinakunakey)

Несколько часов назад Тина показала свой новый наряд. В этот раз она примерила черный комбинезон с внушительным вырезом на груди и капюшоном. Акцент на груди сделало и массивное колье с сапфирами и бриллиантами. Комплект дополнили такие же серьги. На ногах у нее красовались туфли, украшенные крупными брошками.

Тина Кунаки и Кейт Бланшетт (фото: instagram.com/tinakunakey)

Волосы Кунаки были гладко зачесаны, а макияж подчеркнул сияющую загорелую кожу и соблазнительные губы. Девушка отметила, что мейк-ап ей делали лучшие визажисты от Armani. В этом году бренд делал макияж многим звездам, которые стали лицом знаменитой марки.

Не прошло и часа, как фото Тины набрали более 40 000 лайков и множество комментариев от восторженных поклонников. Нужно признать: Тина действительно выглядит просто роскошно!