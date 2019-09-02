ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ослепительна! Тина Кунаки подчеркнула пышную грудь стильным нарядом и изысканным колье

Lite » Мода 02.09.2019 - 22:31
Ослепительна! Тина Кунаки подчеркнула пышную грудь стильным нарядом и изысканным колье
Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

22-летняя модель демонстрирует безупречный вкус

Тина Кунаки, которая сопровождает мужа на 76-м Венецианском кинофестивале, не устает радовать поклонников стильными выходами. Знаменитая модель привыкла к вниманию публики, а профессиональная сноровка позволяет ей чувствовать себя на красной дорожке как дома. Потому красавица сразу становится целью всех фотографов. В этом году девушка успела показать уже несколько нарядов.

Ослепительна! Тина Кунаки подчеркнула пышную грудь стильным нарядом и изысканным кольеОслепительна! Тина Кунаки подчеркнула пышную грудь стильным нарядом и изысканным кольеТина и Венсан (фото: instagram.com/tinakunakey)

Первое их появление с Венсаном Касселем на публике вызвало настоящий фурор. Тина прибыла на вечер в коротком черном платье Armani , сплошь покрытом перьями и блестками. В ушах у нее поблескивали крупные серьги с бриллиантами от французского бренда Messika, а в руках она держала маленькую черную сумочку.

Венсан был одет в серый костюм и белую рубашку, которые дополнил черным галстуком и темными солнцезащитными очками. Пара позировала публике, держась за руки, и всячески показывала, что в отношениях у них полгая гармония. Об этом свидетельствует и сториз Тины. Звезда опубликовала у себя снимок мужа с его экс-супругой Моникой Беллуччи, подписав все лаконично: сердечком. Таким образом она дает понять, что никакой ревности нет и быть не может.

Ослепительна! Тина Кунаки подчеркнула пышную грудь стильным нарядом и изысканным кольеОслепительна! Тина Кунаки подчеркнула пышную грудь стильным нарядом и изысканным кольеТина Кунаки в Италии (фото: instagram.com/tinakunakey)

Несколько часов назад Тина показала свой новый наряд. В этот раз она примерила черный комбинезон с внушительным вырезом на груди и капюшоном. Акцент на груди сделало и массивное колье с сапфирами и бриллиантами. Комплект дополнили такие же серьги. На ногах у нее красовались туфли, украшенные крупными брошками.

Ослепительна! Тина Кунаки подчеркнула пышную грудь стильным нарядом и изысканным кольеОслепительна! Тина Кунаки подчеркнула пышную грудь стильным нарядом и изысканным кольеТина Кунаки и Кейт Бланшетт (фото: instagram.com/tinakunakey)

Волосы Кунаки были гладко зачесаны, а макияж подчеркнул сияющую загорелую кожу и соблазнительные губы. Девушка отметила, что мейк-ап ей делали лучшие визажисты от Armani. В этом году бренд делал макияж многим звездам, которые стали лицом знаменитой марки.

Не прошло и часа, как фото Тины набрали более 40 000 лайков и множество комментариев от восторженных поклонников. Нужно признать: Тина действительно выглядит просто роскошно!

Роскошная Моника Беллуччи блистает на Венецианском фестивале в эффектном платье от Dior Вечно молодая: 54-летняя Моника Беллуччи восхитила цветущим внешним видом
Новости Украины Венсан КассельТина КунакиМоника Беллуччи
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь