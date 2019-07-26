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Створені одне для одного: Тіна Кунакі і Венсан Кассель демонструють щирі почуття

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.07.2019 - 19:33
Створені одне для одного: Тіна Кунакі і Венсан Кассель демонструють щирі почуття
Тіна Кунакі і Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

Знаменитий актор і його молода дружина показали нові спільні фото

Тіна Кунакі в Венсан Кассель, які не раз піддавалися критиці через різницю у віці і масу інших причин, не втомлюються доводити, що вони створені один для одного. На сторінках як Венсана, так і Тіни періодично з'являються ніжні зворушливі пости, в яких відчуваються щирі почуття і глибока прихильність. Кілька годин тому знаменита модель показала чергове з таких фото.

Створені одне для одного: Тіна Кунакі і Венсан Кассель демонструють щирі почуттяСтворені одне для одного: Тіна Кунакі і Венсан Кассель демонструють щирі почуттяТіна демонструє фото з відпочинку (фото: instagram.com/tinakunakey)

Пара зараз відпочиває на Балі, куди вирушила насолодитися товариством одне одного і розкішною природою. Тіна перша показала кадри з екзотичних островів. Вона опублікувала кілька фото, де виглядає абсолютно щасливою і безтурботною. Дівчина позує в сталевого відтінку купальнику, який відмінно підкреслив шоколадний загар, її бездоганну бархатисту шкіру і розкішні груди. Волосся моделі зібране, а на лиці легкий макіяж. З прикрас вона віддала перевагу вишуканим ланцюжках з підвіскою і дорогоцінним каменем.

Створені одне для одного: Тіна Кунакі і Венсан Кассель демонструють щирі почуттяТіна і Венсан зізнаються один одному в коханні (фото: instagram.com/tinakunakey)

Але найяскравіше фото вона запостила останнім. Тут поруч з нею знаходиться її чоловік – Венсан Кассель, який ніжно цілує її в щоку. Тіна ж просто світиться від щастя. Таке романтичне фото вона підписала по-справжньому зворушливо: «Кохання всього мого життя».

Треба сказати, що таким кадром парі точно вдалося розтопити серця більшості користувачів мережі. Фото облетіло весь світ, зібравши масу захоплених відгуків.

Створені одне для одного: Тіна Кунакі і Венсан Кассель демонструють щирі почуттяВенсан та Тіна не приховують від світу своїх почуттів (фото: instagram.com/tinakunakey)

До речі, шанувальники пари все ще чекають, коли нарешті Тіна і Венсан покажуть їм дитину Амазоні. Дівчинка народилася ще навесні, а знаменита пара так і не продемонструвала малу. Виняток становлять рідкісні фото від папараці, яким вдалося «зловити» щасливих батьків з коляскою під час прогулянки. Схоже, знаменитості вирішили берегти її від зайвих очей.

Створені одне для одного: Тіна Кунакі і Венсан Кассель демонструють щирі почуттяПара не реагує на нападки хейтерів (фото: instagram.com/tinakunakey)

Цікаво, що своїх дітей від попереднього шлюбу з Монікою Беллуччі Венсан також намагався зайвий раз не показувати. Актриса якось розповіла в інтерв'ю, що хоче, щоб діти самі вирішили, чи потрібна їм популярність. І судячи з того, що старша дочка пари – Діва – вже підкорює модну індустрію, то потрібна.

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Новини України модельТина КунакиВенсан Кассель
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