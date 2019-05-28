Образ – вогонь! Кайлі Дженнер спокушає стрункою фігурою у відвертій міні-сукні

21-річна красуня вибрала яскраво-помаранчевий образ для втечі від буденності
Кайлі Дженнер ніколи не відрізнялася скромністю. І черговий вихід 21-річної бізнес-вумен, яку нещодавно назвали наймолодшою мільярдеркою в історії, це тільки підтвердив. Дівчина відправилася в ресторан в міні-сукні яскраво-оранжевого відтінку зі зміїним принтом, який продемонстрував відразу всі козирі красуні: пишні груди, тонку талію, виразний прогин у спині і стрункі ноги. Доповнили образ прозорі босоніжки і високий хвіст.
Варто відзначити, що в такому вигляді вона поїхала не на світський івент. Таким чином, зірка вирішила "втекти від буденності" – саме так вона підписала одна з численних фото, які виклала на своїй сторінці в Instagram.
Жаркі кадри не залишили байдужими шанувальників Кайлі, які засипали її лайками та коментарями.
До речі, всі сестри знаменитого сімейства обожнюють яскраві образи. Так, нещодавно Кайлі влаштувала "рожеву" вечірку на честь запуску своєї нової б'юті-лінії. Кім, Кортні, Хлої, Кріс і сама Кайлі з задоволенням приміряли «лялькові» вбрання і отримали масу компліментів за свою сміливість. Не потрапила на захід тільки Кендалл, але вона також встигла засвітитися я незвичайному вбранні. Дівчина вирушила в Канни на презентацію нового проекту Джамбаттіста Валлі і H&M, де продемонструвала яскраво-розове пишну сукню зі шлейфом, яке буквально підірвало мережу.