Що носити у спеку: стиліст перерахувала важливі правила літнього гардероба

Експерт розповіла, чим керуватися при виборі літніх аутфітів
В жарку пору року особливо хочеться виглядати стильно, але при цьому відчувати себе максимально комфортно, коли стовпчик термометра сягає рекордних температур. Зручність можна легко поєднати з останніми модними тенденціями і знайти підходящий варіант на будь-який випадок життя. Стиліст Кіра Аліпа перерахувала в Instagram топ-4 важливих правила літнього гардеробу для спекотного дня.
Легкі натуральні тканини і об'ємні речі стануть прекраснм варіантом для літньої спеки. Топ-4 поради, що вдягнути в спеку для зручності:
Ілюстративне фото (instagram.com/kira_alipa)
Літо в офісі: топ-7 актуальних трендових образу для жарких днів
Ілюстративне фото (instagram.com/kira_alipa)
Також стиліст запропонувала кілька образів зі спідницями, шортами-бермудами, об'ємними блузами, сукнями-сорочками вільного крою, зручними сарафанами.
Ілюстративне фото (instagram.com/kira_alipa)
Раніше стиліст Юлія Романова розповіла, як правильно вибрати шорти і які нюанси врахувати при носінні відповідного крою і фасону.