Вибираємо літні шорти: стиліст розповіла про модні варіанти на всі випадки життя

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала трендові моделі шорт на літо-2020

Шорти – одна з основних і їх улюблені багатьма деталей літнього гардеробу, причому універсальна – їх можна "вписати" як повсякденний розслаблений образ або пляжний лук, так і в діловий стиль. Невміння або незнання, як підібрати шорти до вашій фігурі і як сучасно їх поєднувати може зіпсувати естетичність вашого зовнішнього вигляду. Тому слід ознайомитися останніми тенденціями у виборі цієї популярної речі літнього гардеробу і врахувати особливості її носіння. Про це на сторінці в Instagram розповіла і наочно показала стиліст Юлія Романова.

Кілька простих правил, які непогано було б застосувати до покупки шортиків, які здатні зробити вас стильною і чарівною:

Целюліт і шорти - поняття погано сумісні. Будь ласка, переконайтеся, що довжина ваших шорт прикриває всі нерівності або ж подбайте про ваших ніжках заздалегідь.

Ілюстративне фото (instagram.com/romanovastylist)

Пляжні шорти відрізняються від міських і не варто купувати одні шорти на всі випадки життя.

Шорти, які врізаються в ваші ноги - це невдало підібраний фасон.

Чим об'ємніше фасон шорти, тим ноги виглядають стрункішими.

Ілюстративне фото (instagram.com/romanovastylist)

Якщо у вас є животик, то будьте дуже обережні з вибором посадки і матеріалу. Вони не повинні облягати його.

Шорти в офісі - доречні тільки видовжені бермуди. Всі інші шорти на роботі недоречні і не важливо є у вас дрес-код або відсутній.

Перш ніж купити шорти, переконайтеся, що ви вибрали актуальний фасон і точно знаєте, як і з чим ви їх будете поєднувати.

Ілюстративне фото (instagram.com/romanovastylist)

Також стиліст запропонувала ознайомитися з найбільш грамотними і популярними варіантами комбінування шорт в образі для будь-якого випадку життя.

Ілюстративне фото (instagram.com/romanovastylist)

Раніше стиліст Карина Капріелова розповіла про особливості літнього офісного стилю.