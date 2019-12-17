Як носити світлий одяг взимку: стиліст назвала правила

Багато взимку воліють носити більш практичні темні відтінки в одязі, проте зовсім не варто так себе обмежувати. Адже світлі комплекти виглядають благородно і дорого. Просто потрібно знати деякі нюанси. Стиліст-блогер Stacymills, яка раніше розповіла, як і з чим носити натуральну і екошкіру, поділилася на своїй сторінці в Instagram правилами, як правильно носити світлий одяг взимку.

Слідуйте їм і не бійтеся внести більше світлого в свій гардеброб.

Актуальний крій.

Тільки так буде потрібний ефект сучасності. Приклади можна подивитися на фотоіллюстраціях.



Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀

Світле взуття.

Найкрасивіше світлі комплекти виглядають саме зі світлим взуттям. Діставайте білі аглі снікерси або молочні ботильйони.

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

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Світлий верхній одяг.

Це теж важливий момент, такі комплекти виглядають на мільйон. Знаю, скажете, як же взимку у світлому пальто? Я вам відповім - на машині. Світлий пуховик теж прекрасний.



Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀

Будь-які кольори пастельного спектра поєднуються між собою напрочуд красиво, хоч 10 штук в одному образі.

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

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