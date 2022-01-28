Неземна розкіш: 10 суконь з колекції Elie Saab Couture, від яких захоплює дух

"Клієнти люблять колір – їм подобається знову радіти життю після важких часів", – так пояснив Елі Сааб колірне рішення нової колекції, яка буквально засліпила кількістю барвистих образів.

Вивчаємо один з найефектніших показів на Тижні моди в Парижі і надихаємося на стиль майбутньої весни, в якому точно варто додати райських мотивів.

Показ ліванського дизайнера на Тижні моди в Парижі став першим після двох років перерви. І в ньому втілилася вся пристрасть, яку він живить до казкових суконь. Вибравши темою Едемський сад і яскраві фарби Середземномор'я, він наповнив колекцію сукнми всіх райських відтінків: малиновим, зеленим, блакитним, фіолетовим…

У деяких образах ще й перемішав їх між собою, зробивши розкішні переходи і щедро прикрасивши все вишивкою, бісером, пелюстками дивних квітів, паєтками, блискітками і пір'ям. Все в кращих традиціях будинку!

"ELIE SAAB Haute Couture Spring/Summer 22 – це ода Середземномор'ю, пейзажу, який породив еволюцію краси, спадщини і чарівності", – так описали майстри своє творіння. І постаралися забрати глядачів з сірого зимового Парижа в царство пишноти і легкості. Моделі, що нагадують лісових ніфм, простували по подіуму під стрекотіння цикад і заворожуючу музику.

Закрив шоу показ розкішної весільної сукні з об'ємними рукавами, пишною спідницею, ніжною фатою і значним шлейфом, прикрашеним бутонами квітів і вишивкою. Здається, дизайнер вирішив нагадати, що він, як і раніше, номер один у весільній моді.

Кращі образи показа (фото: Getty Images; instagram.com/eliesaabworld)