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Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух

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Париж, Пятница 28 января 2022 19:34
Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух Показ Elie Saab Couture (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

"Клиенты любят цвет – им нравится снова радоваться жизни после трудных времен", – так объяснил Эли Сааб цветовое решение новой коллекции, которая буквально ослепила количеством красочных образов.

Изучаем один из самых эффектных показов на Неделе моды в Париже и вдохновляемся на стиль будущей весны, в котором точно стоит добавить райских мотивов.

Показ ливанского дизайнера на Неделе моды в Париже стал первым после двух лет перерыва. И в нем воплотилась вся страсть, которую он питает к сказочным платьям. Выбрав темой Эдемский сад и яркие краски Средиземноморья, он наполнил коллекцию нарядами всех райских оттенков: малиновым, зеленым, лазурным, фиолетовым…

В некоторых образах еще и перемешал их между собой, сделав роскошные переходы и щедро украсив все вышивкой, бисером, лепестками дивных цветов, пайетками, блестками и перьями. Все в лучших традициях дома!

"ELIE SAAB Haute Couture Spring/Summer 22 – это ода Средиземноморью, пейзажу, который породил эволюцию красоты, наследия и очарования", – так описали создатели коллекции свое творение. И постарались унести зрителей из серого зимнего Парижа в царство великолепия и легкости. Модели, напоминающие лесных нифм, шествовали по подиуму под стрекотание цикад и завораживающую музыку.

Закрыл шоу показ роскошного свадебного платья с объемными рукавами, пышной юбкой, нежной фатой и внушительным шлейфом, украшенным бутонами цветов и вышивкой. Кажется, дизайнер решил напомнить, что он по-прежнему номер один в свадебной моде.

Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает духНеземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает духНеземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает духНеземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает духНеземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает духНеземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает духНеземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает духНеземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает духНеземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает духНеземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух

Лучшие образы показа (фото: Getty Images; instagram.com/eliesaabworld)

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