Казкова розкіш, мінімалізм і багатошаровість: найяскравіші образи кутюрної колекції Valentino
Тиждень високої моди в Парижі продовжує показ Valentino. Креативний директор будинку П'єрпаоло Піччолі цього року представляє колекцію Anatomy Of Couture. Показ будинку відбувся на Вандомській площі в Парижі.
Моделі простували мармуровими сходами салону, де ніщо не могло відвернути гостей від споглядання нових творінь майстра.
Джерела натхнення П'єрпаоло Піччолі, які трансформувалися в нову кутюрну колекцію Anatomy Of Couture: фото Хельмута Ньютона, античні статуї та інші твори мистецтва.
Колекцію наповнили вбрання в різних стилях: дизайнер повною мірою втілив свою пристрасть до вечірніх суконь, не забувши про повсякденні образи. Моделі в розкішних різнокольорових сукнях, що нагадують дивовижні квіти, поступалися дорогою спокусливим дівчатам в ультра-міні і панчохах.
Тизер нової коллекції
У колекції знайшлося місце бездоганно скроєним костюмам-двійкам, лаконічним сукням яскравих кольорів, витонченим сукням до підлоги, блискучим, немов створеним для червоних доріжок, а також багатошаровим образам... Але особливо вражаюче виглядали казкові сукні з обробкою з пір'я, довгими шлейфами і драпіруванням.
Показ нової коллекції
Образи з нової коллекції (фото: Getty Images)
Б'юті-образи моделей заслуговують на особливу увагу – дівчата продемонстрували, що вії-пір'я, які з легкої руки візажистів Valentino підірвали мережу кілька років тому, знову повертаються. Тепер б'юті-гуру пропонують носити їх пучками, розташовуючи ближче до зовнішніх куточків очей.
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